Pavel: Česko vďačí Havlovi za mnohé výhody

Praha 18. decembra (TASR) - Česko nesmie brať ako samozrejmosť mnohé výhody, ktoré krajine zabezpečil jej bývalý prezident Václav Havel. Najlepším uznaním jeho pamiatky môže byť podľa súčasného českého prezidenta Petra Pavla to, že ľudia prevezmú svoju časť zodpovednosti za ďalší rozvoj hodnôt, na ktorých je založené demokratické spoločenstvo. Napísal to v stredu na sociálnej sieti X pri príležitosti 13. výročia od exprezidentovej smrti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nadčasové myšlienky a vízie Václava Havla pretrvávajú aj 13 rokov po jeho smrti a sú aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. Naša krajina mu vďačí za mnohé výhody, ktoré dnes väčšina z nás vníma ako samozrejmé. Nesmieme však zabúdať na to, že mnoho z jeho zásluh pre ČR, ako sú život v slobode a demokracii, v spoločenstve EÚ a bezpečnostné garancie NATO, brať ako samozrejmosť nesmieme," podotkol prezident.



Havel svojou vízou "Európa ako úloha" podľa Pavla nemyslel len zodpovednosť za tento kontinent, ale za svet ako celok. "Najlepšou pripomienkou a uznaním jeho pamiatky preto môže byť práve prevzatie svojej časti zodpovednosti za ďalší rozvoj hodnôt, na ktorých je demokratické spoločenstvo založené," dodal.



Na bývalého prezidenta, disidenta a dramatika spomínali aj ďalší českí politici. Predsedovia oboch komôr parlamentu si prišli jeho pamiatku uctiť na Vinohradský cintorín, kde má rodina Havlovcov hrobku. Podľa šéfky Poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej zostáva Havlov neúnavný boj za slobodu a ľudskú dôstojnosť inšpiráciou aj dnes. "Jeho odkaz žije v každom, kto má odvahu stáť za svojím presvedčením a obhajovať pravdu. Práve v dobe relativizovania hodnôt je jeho posolstvo dôležitejšie než kedykoľvek predtým," napísala na sieti X.



Havel zomrel 18. decembra 2011 v Hrádečku neďaleko mesta Trutnov. V Česku sa pri príležitosti 13. výročia jeho smrti uskutočnili viaceré pietne či spomienkové akcie.