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Pavel: Cesta k mieru na Ukrajine bude ešte dlhá a náročná
Zdôraznil, že situácia vo svete sa dlhodobo nezlepšuje a v najbližších rokoch ani zlepšovať nebude.
Autor TASR
Praha 24. novembra (TASR) - Vidina ukončenia vojny na Ukrajine spravodlivým mierom je podľa českého prezidenta Petra Pavla ešte veľmi ďaleko. Ak by aj došlo k uzavretiu prímeria, cesta k mieru bude podľa neho dlhá a aj potom bude Európa čeliť mnohým rizikám vrátane zvýšenej migrácie či šírenia zbraní. Povedal to v utorok na veliteľskom zhromaždení Armády ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zdôraznil, že situácia vo svete sa dlhodobo nezlepšuje a v najbližších rokoch ani zlepšovať nebude. Poukázal na to, že vojna na Ukrajine pokračuje už piaty rok. „Perspektíva jej ukončenia mierom, ktorý by bol pre napadnutú krajinu čo najspravodlivejší a zároveň priniesol do Európy stabilitu, je ešte veľmi ďaleko. Aj napriek optimistickým vyhláseniam z niektorých posledných rokovaní, je skutočná ochota k mierovým rokovaniam zatiaľ len na jednej strane – na strane Ukrajiny, európskych krajín a Spojených štátov,“ podotkol.
Zároveň upozornil na riziká, ktoré môžu nastať po tom, ak by došlo k uzavretiu mieru. Prechod oboch krajín do mierového stavu bude podľa neho trvať roky. Zdôraznil, že na oboch stranách bojuje viac ako jeden milión ľudí, ktorí môžu mať následne problém zaradiť sa do bežného života, bude hroziť riziko zvýšenej migrácie či šírenia zbraní.
Pavel tiež poukázal na rastúcu úlohu Číny vo svetovom dianí, ktorá síce nepostupuje ako Rusko, no jej snaha o globálnu dominanciu je podľa slov českého prezidenta úplne zrejmá. Dodal, že sa tiež mení rola Spojených štátov, pre ktoré už Európa nebude strategickou prioritou. „Budeme sa musieť oveľa viac spoliehať na vlastné schopnosti a tie musíme budovať kolektívne,“ vyhlásil. Názor, že by si Česko dokázalo zabezpečiť vlastnú obranu, považuje za nebezpečnú ilúziu.
Prezident vojenským veliteľom zdôraznil, že v súčasnej dobe sa musia jasne pomenúvať riziká a hrozby, ktorým Česko čelí. Cieľom pritom nie je verejnosť strašiť, ale dať jej realistický pohľad na to, v akej situácii sa krajina nachádza, čo môže nastať a ako na to možno reagovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Zdôraznil, že situácia vo svete sa dlhodobo nezlepšuje a v najbližších rokoch ani zlepšovať nebude. Poukázal na to, že vojna na Ukrajine pokračuje už piaty rok. „Perspektíva jej ukončenia mierom, ktorý by bol pre napadnutú krajinu čo najspravodlivejší a zároveň priniesol do Európy stabilitu, je ešte veľmi ďaleko. Aj napriek optimistickým vyhláseniam z niektorých posledných rokovaní, je skutočná ochota k mierovým rokovaniam zatiaľ len na jednej strane – na strane Ukrajiny, európskych krajín a Spojených štátov,“ podotkol.
Zároveň upozornil na riziká, ktoré môžu nastať po tom, ak by došlo k uzavretiu mieru. Prechod oboch krajín do mierového stavu bude podľa neho trvať roky. Zdôraznil, že na oboch stranách bojuje viac ako jeden milión ľudí, ktorí môžu mať následne problém zaradiť sa do bežného života, bude hroziť riziko zvýšenej migrácie či šírenia zbraní.
Pavel tiež poukázal na rastúcu úlohu Číny vo svetovom dianí, ktorá síce nepostupuje ako Rusko, no jej snaha o globálnu dominanciu je podľa slov českého prezidenta úplne zrejmá. Dodal, že sa tiež mení rola Spojených štátov, pre ktoré už Európa nebude strategickou prioritou. „Budeme sa musieť oveľa viac spoliehať na vlastné schopnosti a tie musíme budovať kolektívne,“ vyhlásil. Názor, že by si Česko dokázalo zabezpečiť vlastnú obranu, považuje za nebezpečnú ilúziu.
Prezident vojenským veliteľom zdôraznil, že v súčasnej dobe sa musia jasne pomenúvať riziká a hrozby, ktorým Česko čelí. Cieľom pritom nie je verejnosť strašiť, ale dať jej realistický pohľad na to, v akej situácii sa krajina nachádza, čo môže nastať a ako na to možno reagovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)