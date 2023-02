Pavel chce na Pražskom hrade technickú kontrolu, obáva sa odpočúvania

Praha 2. februára (TASR) - Novozvolený český prezident Petr Pavel nechce pracovať v priestoroch Pražského hradu dovtedy, kým neprejdú bezpečnostnou kontrolou. Obáva sa odpočúvania. Povedal to v rozhovore pre týždenník Respekt zverejnenom vo štvrtok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Keďže kancelárie Pražského hradu považuje z bezpečnostného hľadiska za nevyhovujúce, chce ich dať skontrolovať hneď po svojej inaugurácii 9. marca. "Ak by som tam išiel len na zdvorilostné stretnutie, tak s tým problém nemám. Ale pracovať v tých priestoroch pred dôkladnou prehliadkou určite nebudem," vyhlásil v rozhovore.



Kritizoval tiež skutočnosť, že na Pražskom hrade pôsobí súkromná bezpečnostná agentúra, ktorá má takmer neobmedzený prístup ku všetkému. Pre nedôveru v prezidentskú ochranku ho od zvolenia chráni Ochranná služba Polície ČR. Ochranka súčasného prezidenta Miloša Zemana podľa Pavla poslúchala zadania vedúceho Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Vratislava Mynářa. "Častokrát nerešpektovala základné pravidlá na výkon ochrany, dochádzalo k únikom informácií. V takom prostredí naozaj nedokážem mať dôveru k ľuďom, ktorí sa budú pohybovať v najbližšom okolí," dodal zvolený prezident.



Pavel by okrem technickej kontroly chcel na Pražskom hrade urobiť aj hĺbkový audit, a to ešte do svojej inaugurácie. Vo štvrtok o tom hovoril na stretnutí so šéfom Národného kontrolného úradu (NKÚ) Miloslavom Kalom. Ten však uviedol, že takýto audit sa dovtedy stihnúť nedá, potrval by niekoľko mesiacov. Aktuálne však NKÚ jeden hradný audit dokončuje.



Pavel sa oficiálne ujme funkcie českého prezidenta 9. marca po svojej inaugurácii, ktorá sa uskutoční v priestoroch Pražského hradu o 14.00 h.