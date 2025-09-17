< sekcia Zahraničie
Pavel chce v prejave uistiť Čechov, že sa nemusia báť zneužitia volieb
Kedy Pavel s prejavom vystúpi, zatiaľ nie je jasné.
Autor TASR
Praha 17. septembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel chce v týždni pred voľbami do Poslaneckej snemovne vystúpiť s prejavom, v ktorom chce ľudí uistiť, že sa nemusia obávať volebných podvodov. Povedal to v stredu počas návštevy Pardubického kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„To, čo by mala verejnosť od prezidenta v takto vzrušenom období počuť, je upokojenie predovšetkým v tom zmysle, že nie je treba obávať sa nejakého masívneho zneužitia volieb, ako to občas počujeme v médiách, prípadne na sociálnych sieťach. Že máme dostatočne robustný a transparentný systém, ktorý zatiaľ vždy dokázal voľby takzvane ustáť, že nedošlo k žiadnym veľkým problémom a nie je dôvod, aby sme teraz verili tomu, že to bude inak,“ avizoval Pavel.
V prejave ľudí podľa svojich slov tiež vyzve, aby prišli voliť. „Ak nepôjdeme, tak nám skutočne nezostane nič iné než to, že sa budeme venovať nášmu obľúbenému národnému športu, a to je sťažovať sa na všetko a hádzať vinu na všetkých ostatných, len nie na nás,“ povedal český prezident. Dodal, že každý volič má hlas, ktorý môže veľa zmeniť.
Kedy Pavel s prejavom vystúpi, zatiaľ nie je jasné. Podľa českých médií prebiehajú o presnom termíne rokovania s televíziami. Malo by to však byť krátko pred voľbami, ktoré sa uskutočnia 3. a 4. októbra.
