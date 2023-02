Pavel: Chcem, aby si ma Česi zapamätali ako človeka,ktorý dodržal sľub

Praha 8. februára (TASR) - Novozvolený český prezident Petr Pavel chce, aby si ho po skončení mandátu Česi zapamätali ako človeka, ktorý dodržal to, čo sľuboval pred voľbami a ktorý prispel k zmene atmosféry v krajine. Povedal to v rozhovore so spravodajkyňou TASR.



Pavel by chcel, aby sa atmosféra v Česku zmenila z filozofie "nemá to cenu, nejde to a nestojí to za to" na "my to zvládneme, my na to máme, nám sa to podarí". Česi podľa neho nie sú o nič horší než ktokoľvek iný. "Toto ak sa mi podarí, tak budem spokojný," vyhlásil Pavel.



Prezidentov, ktorí sú mu blízki spôsobom, akým svoju funkciu vykonávajú, je podľa jeho slov viac. Za jedného z nich označil ukrajinského prezidenta.



"Páči sa mi, akým spôsobom pristúpil k svojmu prezidentstvu napríklad Volodymyr Zelenskyj. Pretože byť v tak veľmi zložitej situácii - a dá sa povedať, že pre Ukrajinu spočiatku takmer bezvýchodiskovej - a pritom nestratiť vôľu deň za dňom bojovať aj s tým, aby zaistil dostatočnú podporu pre svoju krajinu, to je naozaj mimoriadne zložitá situácia," vysvetlil svoj pohľad Pavel.



Zelenskyj si s tým podľa neho poradil obdivuhodne. "Určite niektoré aspekty jeho výkonu funkcie prezidenta vojdú do učebníc," dodal zvolený český prezident.



Petr Pavel zvíťazil v druhom kole českých prezidentských volieb so ziskom 58,32 percenta hlasov. Úradu sa ujme po svojej inaugurácii, ktorá sa uskutoční 9. marca na Pražskom hrade.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)