Pavel: Česko a Poľsko majú rovnaký pohľad na Rusko
Stretnutie s českým prezidentom podľa Nawrockého ukázalo, ako by mal vyzerať model spolupráce s blízkymi partnermi.
Autor TASR
Praha 24. novembra (TASR) - Česko a Poľsko majú podľa prezidenta ČR Petra Pavla rovnaký pohľad na vojnu na Ukrajine a tiež na Rusko, ktoré vnímajú ako najzásadnejšiu hrozbu pre európsku bezpečnosť. Pavel to povedal v pondelok po rokovaní s poľským prezidentom Karolom Nawrockým, ktorého prijal na Pražskom hrade. Ocenil tiež rolu Poľska v podpore Ukrajiny, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Naše pohľady na zahraničnú politiku sú veľmi blízke, máme rovnaký pohľad na vojnu na Ukrajine, kde jednoznačne vnímame obranu Ukrajiny ako otázku našej vlastnej bezpečnosti, a tiež pohľad na Rusko ako na najzásadnejšiu hrozbu pre európsku bezpečnosť,“ vyhlásil Pavel. Nawrocki označil Rusko za najväčšie ohrozenie bezpečnosti a demokracie v celej Európe. Podľa českého prezidenta nemožno očakávať, že by sa zložitá bezpečnostná situácia v Európe v blízkej budúcnosti zmenila.
S Nawrockým by chcel mať otvorenú komunikáciu. „Verím, že sa vyhneme zbytočným politicky korektným kľučkám a budeme hovoriť k veci. Som rád, že máme veľmi podobný pohľad na to, akým spôsobom by mala byť riešená vojna na Ukrajine,“ povedal Pavel. Podotkol, že Poľsko zohráva významnú úlohu v snahe úspešne zvládnuť vojnu na Ukrajine. „Bez logistickej podpory poľskej strany by sa väčšina materiálu na Ukrajinu ani nedostala,“ zdôraznil.
Stretnutie s českým prezidentom podľa Nawrockého ukázalo, ako by mal vyzerať model spolupráce s blízkymi partnermi. Vyšehradská štvorka (V4) či iniciatíva Trojmorie majú podľa neho pred sebou úspešnú budúcnosť. „V4 čaká pragmatický model spolupráce. Budú to napríklad klimatické otázky v rámci EÚ, ETS 2, migračné otázky a podobne,“ uviedol Nawrocki. Dodal tiež, že by sa krajiny mali usilovať dosiahnuť čo najvyššie výdavky na obranu.
Prezidenti podľa jeho slov hovorili aj o energetike. Zdôraznil, že Poľsko a ČR sú v EÚ lídrom v nezávislosti na ruskom plyne. Poľsko by sa podľa neho mohlo stať centrom pre skvapalnený plyn LNG.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
