Pavel: ČR bude mať v Rusku nového veľvyslanca

Praha 30. júna (TASR) - Česká republika bude mať v Rusku nového veľvyslanca. Oznámil to v nedeľu prezident ČR Petr Pavel, ktorý už podpísal jeho menovanie. TASR o tom informuje podľa správy spravodajského portálu Novinky.cz.



"Dokument, ktorým sa proces začína, som už nášmu veľvyslancovi podpísal. Určite nebude dokončený v priebehu týždňov, možno ani mesiacov," povedal Pavel v relácii Českej televízie (ČT) Otázky Václava Moravce.



Čakanie na súhlas prijímajúcej krajiny môže podľa českého prezidenta trvať v prípade Ruska aj rok. K menovaniu českého veľvyslanca v Moskve sa Pavel pôvodne staval opatrne. "Impulzom pre mňa bolo, že začal proces, ktorý by mal viesť k mierovému stavu na Ukrajine. Začal mierovou konferenciou vo Švajčiarsku," vysvetlil.



"Bude dôležité, aby sme potom boli v Moskve zastúpený tak, ako naši spojenci," uviedol český prezident. "S Ruskom bude určite potrebné rokovať, keď sa budeme baviť o konkrétnych podmienkach," dodal.



Do mája pôsobil vo funkcii českého veľvyslanca v Moskve Vítězslav Pivoňka. Meno jeho nástupcu zatiaľ nie je oficiálne známe. Podľa informácií portálu Novinky.cz by mal tento diplomatický post obsadiť bývalý námestník ministra obrany Daniel Koštoval.



Návrh na mierové rokovania Rusko podľa Pavla zatiaľ nepredložilo. Podľa neho predstavilo skôr neprijateľný návrh bezpodmienečnej kapitulácie, s ktorým sa nedá súhlasiť.



Na mierovej konferencii o Ukrajine, ktorú hostilo v júni Švajčiarsko, sa zúčastnilo viac ako 100 krajín. Pavel verí, že za rokovací stôl si v budúcnosti sadnú aj Rusko a Čína, ktoré na konferencii neboli zastúpené.