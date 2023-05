Pavel: ČR chce efektívnejšie využívať formáty V4 či S3

Praha 31. mája (TASR) - Česko chce udržiavať čo najlepšie vzťahy so susedmi a efektívnejšie využívať formáty ako sú Vyšehradská štvorka (V4), Slavkovský formát (S3), Bukurešťská deviatka (B9) či Trojmorie. Bude pokračovať v podpore Ukrajiny a smerom k Číne chce zaujať pragmatický postoj. V stredu sa na tom zhodli českí najvyšší ústavní činitelia s ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským. Po schôdzke to uviedol prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Prezident zdôraznil, že Česko sa chce zameriavať na také formy spolupráce, ktoré budú pre krajinu najúčinnejšie. Schôdzku, ktorej cieľom bolo koordinovať zahraničnú politiku, označil za mimoriadne dôležitú a efektívnu. Okrem vzťahu k susedom a formátom, ktorých je ČR súčasťou, hovorili aj o Ukrajine, Číne a vzťahu k Taiwanu.



Na summite NATO vo Vilniuse chce Česká republika podporiť čo najsilnejšie politické prehlásenie zamerané na budúce členstvo Ukrajiny, pokračovanie v jej podpore a tiež na povýšenie formátu, v ktorom NATO dosiaľ s Ukrajinou rokuje z úrovne komisie na úroveň Rady.



Voči Číne chcú predstavitelia zachovávať pragmatický prístup. "Vnímame realitu, nemáme záujem sa od Číny izolovať, ale budeme sa usilovať, aby vzťahy s Čínou boli založené na vzájomnej výhodnosti, rešpekte a reciprocite," priblížil prezident.



Premiér Petr Fiala uviedol, že hoci vychádzajú z podobných hodnôt a pozícií, koordinačné stretnutia sú potrebné. Zhodli sa podľa neho na tom, že ČR chce využívať všetky formáty spolupráce, na ktorých sa podieľa, ale malo by to byť pragmatické a efektívne.



Podľa predsedu hornej komory parlamentu Miloša Vystrčila sa prvýkrát počas jeho mandátu najvyšší ústavní činitelia v oblasti zahraničnej politiky zhodujú. Okrem Číny a Taiwanu by sa ČR podľa Vystrčila mala angažovať aj v ďalších lokalitách v prospech slobody a demokracie. Ako príklad uviedol Bielorusko.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová rovnako zdôraznila, že podobná zhoda v zahraničnej politike nebola v Česku vždy samozrejmá. "Dostávame sa do situácie, keď to tak je a my by sme sa z toho mali snažiť vyťažiť maximum," dodala.



Pavel sa s najvyššími ústavnými činiteľmi stretol prvýkrát na začiatku februára, teda ešte pred inauguráciou, ktorá sa uskutočnila v marci. S premiérom a predsedami oboch parlamentných komôr sa vtedy dohodli, že sa v tejto zostave budú stretávať pravidelne. Pod dnešnej schôdzke prezident spresnil, že by to malo byť raz za pol roka.