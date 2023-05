Pavel: ČR dodá Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Kub a muníciu

Praha 10. mája (TASR) - Česká republika dodáva Ukrajine dva systémy protivzdušnej obrany Kub a k nim príslušné rakety. V stredu to uviedol český prezident Petr Pavel v rozhovore pre Český rozhlas Radiožurnál, informuje TASR.



Systémy Kub sú podľa Pavla v štádiu dodania. Prezident tiež povedal, že je na mieste zamyslieť sa aj nad tým, či by ČR nemohla Ukrajine poskytnúť svoje ľahké bojové lietadlá L-159, ktoré by ukrajinskej armáde významne pomohli pri protiofenzíve. Podľa jeho slov totiž Kyjev potrebuje letectvo pri príprave na rozhodujúcu fázu vojny.



"Vzdušná prevaha je jedným z kľúčových faktorov v akejkoľvek operácii," povedal Pavel v rozhovore.



Český prezident dodal, že na obsluhu systému Kub je ukrajinská armáda vycvičená, a preto ho môže okamžite po dodaní používať. ČR môže podľa Pavla Ukrajine poskytnúť aj muníciu, "a to nie len z vlastných zdrojov, ale aj zo zdrojov tretích krajín".



"A môžeme zvážiť aj ďalšie možnosti, napríklad opravené tanky, bojové vozidlá, ktoré sú opravované v našich závodoch a postupne doručované na Ukrajinu," odpovedal prezident na otázku, čo môže Ukrajina od Českej republiky v rámci vojenskej pomoci dostať.



Pavel v rozhovore pripomenul, že Kyjev už od Prahy dostal takmer sto tankov, približne rovnaký počet obrnených vozidiel a množstvo munície.