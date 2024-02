Pavel: ČR našla v zahraničí zdroje munície pre Ukrajinu

Praha/Mníchov 17. februára (TASR) - Česko podľa prezidenta Petra Pavla našlo v zahraničí zdroje munície, ktoré by Ukrajine mohlo dodať do niekoľkých týždňov, ak sa vyrieši financovanie. Vyhlásil to v sobotu na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, informuje spravodajkyňa TASR.



"V tejto chvíli sme našli pol milióna kusov munície s kalibrom 155 mm a 300.000 kusov munície s kalibrom 122 mm, ktoré budeme schopní doručiť do niekoľkých týždňov, ak rýchlo vyriešime financovanie," spresnil Pavel. Dodal, že sa obrátia na Nemecko, USA a Švédsko, prípadne ďalšie krajiny.



ČR sa podľa jeho slov rozhodla, že bude hľadať muníciu po celom svete. Podobný prístup uplatňuje aj Dánsko, Holandsko či Kanada, doplnil český prezident. Cieľom je maximálne posilniť ukrajinskú obranu, aby mohla chrániť životy svojich vojakov, čo najviac opotrebovať ruské sily, aby si Ukrajinci udržali pozície, ktoré teraz majú a nedovoliť Rusku, aby dosiahlo nejaké významné úspechy.



Situácia na bojisku sa podľa Pavla za posledný rok významne zmenila a na mnohých miestach nie je dobrá. Podotkol, že Rusko sa zo svojich chýb poučilo a zmenilo taktiku. Ekonomiku premenilo na vojnovú, vyrába viac zbraní, nezáleží mu na ľudských zdrojoch a prostriedky na mobilizáciu má stále oveľa väčšie ako v prípade Ukrajiny. "Putin pred (marcovými) prezidentskými voľbami pracuje na nejakom viditeľnom úspechu," zdôraznil prezident ČR.



Úlohou Západu je preto podľa neho byť v hľadaní dodávok zbraní tak inovatívny a flexibilný, ako sú ukrajinskí vojaci na bojisku. "Musíme podporiť investície do európskeho obranného priemyslu a zvýšiť jeho kapacitu. V stávke je sloboda a bezpečnosť Európy. Akýkoľvek úspech Ruska ho len povzbudí k ďalšej agresii," napísal neskôr na sociálnej sieti X. Na konferencii dodal, že Európa by nemala čakať na rozhodnutie Spojených štátov o balíku pomoci Ukrajine, ale mala by konať okamžite.