Pavel: ČR od summitu NATO očakáva potvrdenie jeho jednoty

Praha 22. mája (TASR) - Česko od júnového summitu Severoatlantickej aliancie v Haagu očakáva jednoznačné potvrdenie jednoty NATO a platnosti článku 5 a tiež dohodu na ďalšom posilňovaní obranných schopností vrátane zvýšených výdavkov na obranu. Po rokovaní českých najvyšších ústavných činiteľov na Pražskom hrade to povedal prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavel zároveň podotkol, že za dôležité kritérium, ktoré chce na summite presadzovať, považuje, aby tieto zvýšené výdavky boli transparentné a ich vynakladanie efektívne. Lídri sa podľa neho zhodli aj na návrhu, ktorý by mal v Haagu zaznieť - aby štáty vynakladali 3,5 percenta HDP na obranu a 1,5 percenta HDP na jej podporu, teda napríklad na infraštruktúru.



„To číslo 3,5 percenta vychádza z kalkulácií a obranného plánovania v rámci Aliancie. Keď sa všetky požiadavky, ktoré sú nastavené tak, aby dôveryhodne nielen odstrašili prípadných útočníkov, ale vybavili nás aj na to, aby sme dokázali čeliť hrozbám, vyčíslia, vychádza to okolo 3,5 percenta,“ vysvetlil prezident s tým, že číslo nebolo stanovené náhodne.



S tým súhlasil aj premiér Petr Fiala, podľa ktorého číslo vychádza z reálnych potrieb, ako zaistiť a posilniť obranu a obranyschopnosť štátov NATO a hlavne štátov v Európe. „Máme tu určitý deficit, ktorý sa týka prijímania vlastnej zodpovednosti za svoju obranu, a ten musíme napraviť... Nehovoríme, aká má byť finálna čiastka, ale komentujeme čísla, ktoré sa objavujú vo verejnom priestore. Dokážem si predstaviť to, že sa na summite stanovia tieto ciele,“ dodal Fiala.



Premiér spolu s predsedníčkou Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou a šéfom Senátu Milošom Vystrčilom ocenili, že majú s prezidentom v základných otázkach zahraničnej politiky ČR zhodu, a podotkli, že v minulosti to nebolo zvykom. Podľa Pekarovej Adamovej je nevyhnutné, aby verejnosť chápala kroky, ktoré NATO robí.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)