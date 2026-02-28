< sekcia Zahraničie
Pavel: ČR odsudzuje kroky iránskeho režimu
Prioritou ČR je podľa jeho slov zaistiť bezpečnosť českých občanov a diplomatov, ktorí sa nachádzajú v Iráne. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa na tom podieľajú.
Autor TASR
Praha 28. februára (TASR) - Hodnotiť dôsledky americko-izraelského útoku na Irán je podľa českého prezidenta Petra Pavla v tejto chvíli predčasné. Podotkol však, že ČR dlhodobo odsudzuje porušovanie ľudských práv v Iráne či jeho podporu terorizmu. Dúfa, že napätie v regióne sa podarí znížiť. Napísal to v sobotu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Pozorne sledujem aktuálne dianie na Blízkom východe. V tejto chvíli je predčasné hodnotiť dôsledky americko-izraelského útoku na Irán. Dlhodobo však odsudzujeme destabilizačné kroky iránskeho režimu, jeho systematické porušovanie ľudských práv, podporu terorizmu aj podporu ruskej agresie proti Ukrajine. Dúfam, že sa teraz podarí zabrániť ďalšiemu vyhroteniu situácie a znížiť napätie v regióne,“ napísal Pavel.
Prioritou ČR je podľa jeho slov zaistiť bezpečnosť českých občanov a diplomatov, ktorí sa nachádzajú v Iráne. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa na tom podieľajú.
Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách.
Irán už v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch. Iránske útoky potvrdila aj Saudská Arábia.
Česko podľa premiéra Andreja Babiša a ministerstva zahraničných vecí ČR odsudzuje útoky Iránu na krajiny Blízkeho východu, ktoré sa nepodieľali na sobotnej americko-izraelskej operácii. Považuje ich za narušenie suverenity týchto štátov. Premiér aj ministerstvo to uviedli v sobotu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Absolútne odsudzujem iránske útoky na Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saudskú Arábiu a Jordánsko. Tieto krajiny sa na dnešnej operácií nijako nepodieľali a zo strany Iránu ide o neprijateľné narušenie ich suverenity,“ napísal Babiš po iránskych odvetných útokoch na americké základne v týchto štátoch.
Podľa českého rezortu diplomacie sú takéto kroky neprijateľné a narúšajú regionálnu stabilitu aj medzinárodnú bezpečnosť. „Česká republika dôrazne odsudzuje iránske raketové útoky proti štátom v regióne a vyjadruje znepokojenie nad akýmikoľvek krokmi, ktoré porušujú suverenitu a územnú integritu krajín zálivu a ďalej eskalujú napätie na Blízkom východe,“ uviedlo ministerstvo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Pozorne sledujem aktuálne dianie na Blízkom východe. V tejto chvíli je predčasné hodnotiť dôsledky americko-izraelského útoku na Irán. Dlhodobo však odsudzujeme destabilizačné kroky iránskeho režimu, jeho systematické porušovanie ľudských práv, podporu terorizmu aj podporu ruskej agresie proti Ukrajine. Dúfam, že sa teraz podarí zabrániť ďalšiemu vyhroteniu situácie a znížiť napätie v regióne,“ napísal Pavel.
Prioritou ČR je podľa jeho slov zaistiť bezpečnosť českých občanov a diplomatov, ktorí sa nachádzajú v Iráne. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa na tom podieľajú.
Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách.
Irán už v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch. Iránske útoky potvrdila aj Saudská Arábia.
Premiér A. Babiš odsúdil útoky Iránu na krajiny Blízkeho východu
Česko podľa premiéra Andreja Babiša a ministerstva zahraničných vecí ČR odsudzuje útoky Iránu na krajiny Blízkeho východu, ktoré sa nepodieľali na sobotnej americko-izraelskej operácii. Považuje ich za narušenie suverenity týchto štátov. Premiér aj ministerstvo to uviedli v sobotu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Absolútne odsudzujem iránske útoky na Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saudskú Arábiu a Jordánsko. Tieto krajiny sa na dnešnej operácií nijako nepodieľali a zo strany Iránu ide o neprijateľné narušenie ich suverenity,“ napísal Babiš po iránskych odvetných útokoch na americké základne v týchto štátoch.
Podľa českého rezortu diplomacie sú takéto kroky neprijateľné a narúšajú regionálnu stabilitu aj medzinárodnú bezpečnosť. „Česká republika dôrazne odsudzuje iránske raketové útoky proti štátom v regióne a vyjadruje znepokojenie nad akýmikoľvek krokmi, ktoré porušujú suverenitu a územnú integritu krajín zálivu a ďalej eskalujú napätie na Blízkom východe,“ uviedlo ministerstvo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)