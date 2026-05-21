Pavel: ČR si nemôže nechať od Číny diktovať, s kým bude spolupracovať
Spoluprácu Česka s Taiwanom je podľa Pavla potrebné vnímať pragmaticky.
Autor TASR
Praha 21. mája (TASR) - Česko si podľa prezidenta Petra Pavla nemôže nechať od Číny diktovať, s kým môže spolupracovať, lebo ako suverénna krajina tak môže robiť s kýmkoľvek uzná za vhodné. Povedal to na brífingu na okraj bezpečnostnej konferencie Globsec Forum v Prahe. Zároveň však podotkol, že ČR rešpektuje politiku jednej Číny a vždy s ňou chcela mať dobré vzťahy. Reagoval tak na vyhlásenie čínskej strany o tom, že je pripravená opäť rozvíjať vzťahy s Českom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun v stredu podľa webu China Daily povedal, že Peking víta záväzok českej vlády k politike jednej Číny a rovnako oceňuje výzvu premiéra Andreja Babiša na zlepšenie vzťahov. Podľa hovorcu je Čína pripravená spolupracovať s ČR na posilnení politickej dôvery či spolupráce v rôznych oblastiach s cieľom vrátiť vzájomné vzťahy na „cestu zdravého a stabilného rozvoja“.
Pavel však uviedol, že nikto v Česku sa o zhoršenie vzťahov s Čínou nesnažil. „Predovšetkým je potrebné povedať, že ja z našej strany nevidím žiadnu snahu o zhoršenie vzťahov s Čínou. Vôľa mať s Čínou dobré vzťahy tu bola vždy a nebola ničím prerušená. To, či Čína vníma negatívne, či už spoluprácu s Taiwanom alebo napríklad súkromnú návštevu Dalajlámu (Pavel ho navštívil pri príležitosti jeho 90. narodenín vlani v júni, pozn. TASR), to je viac-menej na zváženie pre nich. Z nášho pohľadu nedošlo k žiadnemu porušeniu politiky jednej Číny, ČR ju plne rešpektuje na všetkých úrovniach,“ podotkol prezident.
Spoluprácu Česka s Taiwanom je podľa Pavla potrebné vnímať pragmaticky. Poukázal na to, že v oblasti priemyslu, výskumu, kultúry aj vedy je rozsiahlejšia než s Čínou. Zároveň zdôraznil, že ČR by si ako suverénna krajina mala vyhradiť právo spolupracovať s kýmkoľvek uzná za vhodné. „Nemôžeme si nechať diktovať žiadnou inou krajinou, ani Čínou, s kým spolupracovať smieme a s kým nie. A ak je Čína pripravená s nami spolupracovať na báze rovný s rovným, nevidím jedinú prekážku,“ dodal Pavel.
Peking v minulosti opakovane kritizoval cesty českých politikov na Taiwan či práve Pavlovu návštevu Dalajlámu. Ostrov navštívila napríklad bývalá predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová či šéf Senátu Miloš Vystrčil. Ten sa na Taiwan v najbližšej dobe chystá opäť. Plánoval so sebou vziať početnú delegáciu podnikateľov, vedcov či ľudí z prostredia kultúry, no vláda mu neumožnila cestovať špeciálom. Vystrčil toto rozhodnutie kritizoval, no cesta sa aj tak uskutoční, lebo predseda Senátu plánuje letieť komerčnou linkou.
Premiér Babiš opakovane kritizoval bývalú vládu za jej „hodnotovú politiku“ a tvrdil, že zničila český biznis v Číne. Šéf českej diplomacie Petr Macinka už začiatkom roka oznámil, že chce vzťahy s Pekingom vrátiť na štandardnú úroveň.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
