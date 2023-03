Pavel deň po inaugurácii vymenoval ministra, ktorého Zeman odmietal

Praha 10. marca (TASR) - Nový český prezident Petr Pavel deň po svojej inaugurácii vymenoval na návrh premiéra Petra Hladíka do funkcie ministra životného prostredia. Bývalý prezident Miloš Zeman brnianskeho politika menovať odmietol, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Som rád, že môžem hneď po inaugurácii učiniť prvý pracovný krok a to vymenovať nového ministra životného prostredia. Ukončiť tak pomerne dlhé obdobie rôznych dohadov a výhrad a aj z toho, čo som si mohol sám zistiť tak prázdnych. Som rád, že tak môžem ukončiť obdobie, kedy ministerstvo životného prostredia bolo riadené pánom vicepremiérom, uvoľniť mu ruky, aby sa mohol venovať svojej práci a zároveň vám, ktorý ste na ministerstve už pôsobil, aby ste tam mohli pôsobiť plnohodnotne v úlohe ministra," povedal Pavel. Prezident zároveň ocenil úlohu ministerstva životného prostredia a označil ju v súčasnosti za mimoriadne dôležitú.



Rezort nemal riadneho ministra od októbra, kedy rezignovala zo zdravotných dôvodov ministerka Anna Hubáčková. Širšie vedenie strany KDU-ČSL navrhlo ako jej náhradníka práve Hladíka. Krátko nato však kriminalisti zasahovali na brnianskom magistráte v kauze prideľovania mestských bytov a prehľadali aj kanceláriu Hladíka, ktorý bol námestníkom primátorky.



Na začiatku novembra bol tak riadením ministerstva poverený vicepremiér a minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, ktorý je zároveň predsedom KDU-ČSL. Rezort životného prostredia tejto strane pripadol po rozdeľovaní ministerstiev medzi päť-koaličnou vládou.



Strana aj premiér po Hladíkovom vysvetlení situácie na jeho nominácii trvali. Predseda vlády ho do funkcie navrhol na konci minulého roka, Zeman to však odmietol. Okrem zásahu polície v Hladíkovej kancelárii prezident kritizoval aj to, že má podľa neho nedostatočné vzdelanie v odbore životného prostredia. Podľa slov Jurečku bol Hladík dlhoročným predsedom odbornej komisie KDU-ČSL pre životné prostredie. V kauze prideľovania mestských bytov nebol a doteraz nie je z ničoho obvinený.



KDU-ČSL vtedy Zemanovo rozhodnutie nemenovať ich kandidáta označila za protiústavné. Jurečka sa v tejto situácii preto rozhodol obsadiť Hladíka na miesto námestníka a spoliehal sa na to, že ho nový prezident do funkcie vymenuje. Zveril mu maximálny rozsah kompetencií, ktoré mohol minister na svojho námestníka previesť.















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)