Pavel: Duka zanechal výraznú stopu v cirkvi aj spoločnosti
Praha 4. novembra (TASR) - Zomrelý český kardinál Dominik Duka podľa prezidenta ČR Petra Pavla ovplyvnil dobu a v českej cirkvi aj spoločnosti zanechal výraznú stopu. Napísal to v utorok na sociálnej sieti X. Pražský arcibiskup Jan Graubner vyzdvihol, že mal povahu bojovníka, následne sa ako prvý zapísal do kondolenčnej knihy, ktorá je dostupná na recepcii arcibiskupského paláca na Hradčianskom námestí v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.
„Kardinál Dominik Duka zanechal výraznú stopu v cirkvi aj v spoločnosti. Odmietaním totality, obnovou cirkvi po roku 1989 a službou veriacim aj verejnosti výrazne ovplyvnil našu dobu. Mal som možnosť sa s ním opakovane stretávať a vážil som si jeho pokojnú autoritu,“ uviedol Pavel a vyjadril sústrasť rodine a blízkym, ale aj tým, pre ktorých bol Duka duchovnou oporou.
S vyhlásením priamo z pražského arcibiskupského paláca vystúpil arcibiskup Graubner. „Bol to človek, ktorý mal povahu bojovníka a niekedy vzbudil aj rozruch. Ale myslím si, že aj to je dobre, keď sa vieme za veci postaviť aj s rizikom, že niekedy urobíme chybu alebo to nevyjde a netrafíme sa,“ ocenil svojho predchodcu v úrade.
Podľa Graubnera Dukovi po roku 1989 záležalo na obnovení rehoľného života v normálnych podmienkach. Mal veľkú snahu budovať vzťahy aj s verejnosťou a na politickej a štátnej úrovni. Pripomenul, že mu záležalo aj na deťoch a mládeži, ale nepodarilo sa mu presadiť, aby sa v českých školách vyučovalo náboženstvo.
Na správu o Dukovom úmrtí reagovalo mnoho českých politikov vrátane premiéra Petra Fialu či predsedu hnutia ANO Andreja Babiša. Šéf Senátu Miloš Vystrčil na sociálnej sieti X uviedol, že životný príbeh Duku, ktorý sa podľa jeho slov nebál neslobody a nepochopenia, si zaslúži rešpekt a uznanie.
Český minister kultúry Martin Baxa podotkol, že niekdajší pražský arcibiskup sa po roku 1989 stal jednou z najvplyvnejších postáv katolíckej cirkvi a verejného života v Česku, pričom jeho pôsobenie bolo ako obdivované, tak aj kritizované. „Jeho život vypovedá o zložitosti českých dejín 20. storočia aj o premenách našej spoločnosti po páde komunistickej diktatúry... Bol to muž s výraznými názormi a silnou osobnosťou, ktorá dokázala zaujať, hoci sa naše názory niekedy rozchádzali,“ zhodnotil jeho život Baxa.
Český exprezident Miloš Zeman, ktorý je aktuálne podľa jeho spolupracovníka Luboša Procházku hospitalizovaný, Duku označil za láskavého a múdreho kňaza a bojovníka za „kultúrnu normálnosť“.
Duka zomrel v utorok vo veku 82 rokov. Začiatkom októbra podstúpil akútnu operáciu, do domácej starostlivosti bol prepustený po vyše troch týždňoch. O pár dní bol ale vo vážnom stave opätovne hospitalizovaný. Pochovaný bude v arcibiskupskej hrobke Katedrály sv. Víta. Podľa pražského arcibiskupstva sa pohreb uskutoční v sobotu 15. novembra.
