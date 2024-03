Pavel: Európa musí za svoju bezpečnosť prevziať diel zodpovednosti

Praha 12. marca (TASR) - Európa musí za svoju bezpečnosť prevziať väčší diel zodpovednosti a štáty budú zrejme musieť do obrany investovať ešte viac. Na konferencii Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť na Pražskom hrade to v utorok povedal český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR.



"NATO bude zárukou bezpečnosti len vtedy, ak budeme všetci pristupovať k svojim záväzkom s rovnakou pozornosťou ako k bezpečnostným zárukám," vyhlásil. NATO podľa neho čelí v súčasnosti dvom výzvam: okrem vonkajšej hrozby aj skúške samotnej transatlantickej jednoty.



Zdôraznil, že Európa musí za svoju bezpečnosť prevziať väčší diel zodpovednosti. V rámci európskeho piliera NATO je podľa neho potrebné budovať strategickú prepravu, logistiku, spojenie či strategické spravodajstvo. "Júlový summit NATO vo Washingtone bude tiež príležitosťou ukázať, že Európa je pripravená pretaviť partnerstvo na rovné spojenectvo medzi dvomi stranami Atlantiku," myslí si český prezident.



Podotkol, že Aliancia sa po rokoch vracia k svojmu primárnemu poslaniu, ktorým je spoločná obrana. Za jej tri hlavné úlohy označil okamžité navýšenie priemyselnej výroby vo všetkých základných segmentoch obranného priemyslu, zvýšenie bojovej kapacity jednotlivých európskych armád a uplatnenie inovácií a skúseností z ukrajinského bojiska a tiež udržanie vnútornej súdržnosti NATO.



Vstup ČR do Aliancie pred 25 rokmi podľa Pavla potvrdil príslušnosť Česka do rodiny slobodných národov žijúcich v Európe a Severnej Amerike. Spoločnosť si podľa neho zvykla brať pocit bezpečnosti vyplývajúci z členstva v NATO ako danosť. Pripomenul, že vstup doň nebol samozrejmosťou a odporcov mal nielen v zahraničí, ale aj v ČR. Diskusia či, prečo a do akej miery integrovať nové štáty do NATO bola podľa neho ťažká a dlhá.



Česko si v utorok pripomína 25 rokov od svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Členom zoskupenia sa stalo spoločne s Maďarskom a Poľskom. Išlo o prvé krajiny bývalého sovietskeho bloku v prvej vlne rozširovania Aliancie.