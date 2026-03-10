< sekcia Zahraničie
Pavel: Európa sa musí dohodnúť, čo s dôsledkami konfliktu v Iráne
Český prezident podotkol, že hoci Európa v tejto chvíli nehrá v konflikte aktívnu rolu, jeho dôsledky ju ovplyvnia.
Autor TASR
Praha/Riga 10. marca (TASR) - Súčasný konflikt na Blízkom východe bude mať podľa českého prezidenta Petra Pavla priamy vplyv aj na Európu, preto by európske štáty mali seriózne hovoriť o tom, ako budú riešiť jeho dôsledky. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii po stretnutí s lotyšským prezidentom Edgarsom Rinkevičsom v Rige. Európa by podľa Pavla mala naďalej tlačiť na Irán, aby umožnil kontroly svojho jadrového programu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Český prezident podotkol, že hoci Európa v tejto chvíli nehrá v konflikte aktívnu rolu, jeho dôsledky ju ovplyvnia. „Je v našom vlastnom záujme diskutovať o tom v rámci EÚ – aké to bude mať dôsledky a ako to budeme riešiť. Kľúčové je mať otvorený prístup, nájsť nejaký spoločný jazyk a prísť so spoločným postupom v rámci platforiem EÚ či NATO,“ povedal Pavel.
Zdôraznil, že Európa dosiaľ nevie, aké má operácia na Blízkom východe ciele. Hoci zaznievajú zdôvodnenia ako obmedzenie jadrového programu Iránu, jeho balistického programu či zmena režimu v krajine, oficiálne nebolo potvrdené, aký by mal byť konečný stav operácie, podotkol český prezident.
„Čo môže robiť Európa, je pokračovať v tom, čo sme robili aj pred začiatkom konfliktu, teda snažiť sa čo najviac tlačiť na Irán, aby umožnil kontroly jadrového programu a aby bolo napríklad možné uzavrieť novú dohodu v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, naplánovať nové pravidelné kontroly a pomôcť aj ostatným krajinám stabilizovať situáciu po vojenskej fáze,“ dodal Pavel a podotkol, že pokračovanie vojny nie je v záujme Spojených štátov, Izraela ani krajín v regióne či ďalších ázijských krajín, pretože všetkých ovplyvňuje nestabilita na trhu.
Pre Európu je podľa jeho slov zásadné snažiť sa situáciu stabilizovať, a to nielen pre zvýšené ceny ropy a plynu, ale aj preto, lebo nestabilita môže vyvolať ďalšiu migračnú vlnu. „Mali by sme na všetkých stranách tlačiť na to, aby sa všetci zišli pri rokovacom stole a stabilizovali situáciu,“ dodal Pavel.
Lotyšský prezident Rinkevičs vidí problém v tom, že európskym krajinám dlho trvá, než sa ich zástupcovia zídu, prediskutujú stratégiu a nájdu nejaký spoločný postup.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
