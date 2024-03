Pavel: Európske štáty by nemali odmietať asistenciu na Ukrajine

Praha 5. marca (TASR) - Podľa českého prezidenta Petra Pavla je čas, aby európske krajiny zvážili všetky dostupné možnosti ďalších foriem pomoci Ukrajine a neodmietali a priori akúkoľvek prítomnosť na mieste. Zdôraznil, že by však išlo o formy asistencie, a nie bojové jednotky. Ako príklad uviedol možnosť európskej výcvikovej misie na území Ukrajiny. Vyhlásil to v utorok po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



Pavel sa podľa svojich slov s Macronom zhodol, že Európa musí hrať väčšiu rolu v pomoci Ukrajine a odstrašovaní Ruska. "Som za to, aby sme hľadali nové spôsoby vrátane pokračujúcej diskusie o možnej prítomnosti na Ukrajine rôznymi spôsobmi a formami... Ak je v našom záujme, aby Rusko na Ukrajine neuspelo, nemôžeme zostať pri tej pomoci, akú Ukrajine poskytujeme dnes," povedal Pavel.



Doplnil, že spôsobov ďalšej pomoci vrátane prítomnosti na mieste je mnoho. "Je čas na to, aby sme o nich vážne hovorili. Odmietavé stanoviská prisudzujem tomu, že je obava, aby sme nehovorili o vysielaní bojových jednotiek na Ukrajinu, lebo tým by naozaj mohlo dôjsť k prekročeniu pomyselnej červenej línie. Ale o tom nebola reč. Hovoríme o formách asistencie," spresnil český prezident. Reagoval tým na otázku o možnom vyslaní vojsk západných štátov na Ukrajinu. Macron minulý týždeň na novinársku otázku o možnom vyslaní vojakov na Ukrajinu povedal, že nič nie je vylúčené.



Pavel ako príklad možnej prítomnosti európskych jednotiek na Ukrajine uviedol výcvikovú misiu. "Aj keby na jej území fungovala nejaká výcviková misia, nie je to porušením žiadneho medzinárodného pravidla," dodal.



Francúzsky prezident po rokovaní zopakoval, že Rusko nesmie na Ukrajine zvíťaziť. Pripomenul, že viaceré západné krajiny sa združujú do rôznych koalícií ďalším foriem pomoci. Ako príklad uviedol koalíciu štátov v oblasti delostrelectva, čo je iniciatíva Francúzska a USA.



"Česká iniciatíva v oblasti munície je významným doplnkom, ku ktorému sa pripájame a budeme s ním spolupracovať," reagoval Macron na otázku, ako sa do českého projektu zapojí Francúzsko. Podrobnosti povedať nechcel. Len dodal, že s financovaním by mohol pomôcť aj Európsky mierový nástroj. Česko sa svojou iniciatívou snaží urýchlene zohnať muníciu pre Ukrajinu z mimoeurópskych štátov, pričom na Západe hľadá spojencov na jej financovanie.



Prezidenti po tlačovom brífingu zamierili na Námestie Jana Palacha, kde si spoločne uctili pamiatku obetí tragickej decembrovej streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Macron sa potom presunul na druhú stranu Vltavy, aby na úrade vlády rokoval s českým premiérom Petrom Fialom.