Pavel: Existuje záujem na vzniku koaličnej vlády troch strán
Ocenil, že rokovania so všetkými lídrami boli otvorené, vecné a korektné.
6. októbra
Praha 6. októbra (TASR) - Z prvých vyjadrení predsedov strán, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne, je podľa českého prezidenta Petra Pavla zrejmé, že existuje záujem na vzniku koaličnej vlády troch strán – hnutia ANO, hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) a strany Motoristi sebe. O jej konkrétnom zložení sa bude ešte len rokovať medzi predsedami týchto strán. Povedal to v pondelok po ukončení prvého kola rokovaní. Ďalšie sa podľa jeho slov uskutočnia podľa potreby, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ocenil, že rokovania so všetkými lídrami boli otvorené, vecné a korektné. Hovorili spolu o výsledkoch volieb, možnostiach skladania vlády, ale aj o zložení Poslaneckej snemovne, programových prioritách a ďalších rokovaniach. „To, čo je zrejmé podľa prvých vyjadrení, je, že je tu záujem na koaličnej vláde troch strán, teda ANO, SPD a Motoristov. O jej konkrétnom zložení a personálnom zabezpečení sa bude ešte ďalej rokovať medzi predsedami politických strán,“ povedal Pavel.
„Ako SPD, tak Motoristi počítajú so svojou účasťou vo vláde. Niektorí budú chcieť skôr staviť možno na odborníkov, niektorí na politikov, teda tých, ktorí boli zvolení do parlamentu, prípadne viditeľné tváre zo svojich strán,“ načrtol Pavel s tým, že o detailoch sa ešte rokuje.
Podotkol, že nikto nemá snahu proces uponáhľať. Strany musia mať podľa jeho slov dostatok času na dohodnutie všetkých detailov, programových zhôd a tiež personálneho zloženia snemovne i možnej vlády. S predsedami všetkých strán chce ďalej rokovať podľa potreby. „Budem ich zvolávať buď na základe ich žiadosti, alebo na základe nejakého posunu, o ktorom sme sa dohodli, že sa budeme navzájom informovať,“ avizoval prezident.
Všetci sa podľa jeho slov zhodli na tom, že si navzájom nebudú nachystávať žiadne prekvapenia. „Naším záujmom je, aby v rozumnom čase bola zložená nielen snemovňa, ale aby sme tiež mali funkčnú vládu s podporou,“ povedal Pavel s tým, že o rôznych pracovných verziách nebudú médiá informovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
