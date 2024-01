Pavel: Hamas je zosobnením zla, za obete v Gaze nesie zodpovednosť

Tel Aviv 15. januára (TASR) - Palestínske hnutie Hamas je podľa českého prezidenta Petra Pavla "čistým zosobnením zla" a preto, že civilistom neumožňuje opustiť dotknuté územia na výzvy Izraela, nesie hlavnú vinu za civilné obete, ktoré si následné boje vyžiadajú. Povedal to po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a ďalšími politickými predstaviteľmi, informuje spravodajkyňa TASR.



"Preto, že sa Hamas správa zbabelo a skrýva sa za civilistami, ktorým neumožňuje opustiť priestor, keď Izrael vydá varovanie,...tak ten, kto nesie hlavnú vinu za civilné obete, nie je izraelská armáda, ale Hamas," povedal Pavel s tým, že po skúsenostiach z minulosti zrejme nie je iné riešenie než vojenské krídlo Hamasu eliminovať. Dodal, že Izrael sa snaží, aby civilných obetí bolo čo najmenej.



S izraelským prezidentom aj premiérom hovoril aj o usporiadaní v Pásme Gazy po skončení konfliktu. "Zatiaľ čo s prezidentom (Jicchakom) Herzogom sme sa zhodli na tom, že cesta k určitej forme palestínskej štátnosti je dlhodobým riešením, tak napríklad premiér Netanjahu si nie je istý, či by palestínska štátnosť mohla problém vyriešiť," priblížil Pavel.



Netanjahu podľa neho poukazoval na to, že problém medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi je oveľa starší než štátnosť Izraela a že v období, keď Palestínčanom bola ponúknutá forma štátnosti, ju odmietli.



Podľa Pavla by paralelne s prebiehajúcou vojenskou operáciu mal začať proces formovania regionálnej koalície podoprenej o arabské štáty. Tá by prispievala k dlhodobej správe Pásma Gazy, kým si palestínska samospráva nevytvorí dostatok kapacít, aby mohla s Izraelčanmi žiť v mieri. Cesta k tomuto stavu však bude podľa neho dlhá. Súčasná generácia Palestínčanov je totiž vychovávaná v tom, že jediná forma vzťahu k Izraelu je boj a cieľom Palestínčanov je zabiť čo najviac Židov, dodal prezident.



Ocenil, že do úsilia o zabezpečenie humanitárnej pomoci v Pásme Gazy sa zapojila aj ČR. "Som rád, že sa vláda rozhodla vyčleniť celkom desať miliónov korún na humanitárnu pomoc – rovným dielom päť miliónov pre palestínskych civilistov prostredníctvom Svetového potravinového programu a ďalších päť miliónov na pomoc pre izraelské zdravotnícke organizácie," spresnil Pavel.



Český prezident je na oficiálnej návšteve Izraela, počas ktorej rokoval s najvyššími politickými predstaviteľmi štátu a stretne sa aj s rodinami rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas. V utorok odletí do Kataru, kde chce podporiť potrebu vyjednávania a snahy o prepustenie rukojemníkov, čo Katar pomáha sprostredkovať.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)