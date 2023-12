Pavel: Havel je symbolom návratu k demokracii

Praha 18. decembra (TASR) - Václav Havel je symbolom návratu k demokracii a medzinárodne uznávanou osobnosťou novodobých dejín Česka. Vo funkcii prezidenta ho definoval nadhľad a schopnosť načúvať druhým. Pri príležitosti 12. výročia úmrtia bývalého českého a československého prezidenta to v pondelok na sociálnej sieti X uviedol český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tento rok si toto výročie prvýkrát pripomínam v role prezidenta. Premýšľam nad tým, čo definovalo prezidentstvo Václava Havla a tiež jeho poňatie funkcie prezidenta. Pre mňa sú to predovšetkým nadhľad a schopnosť načúvať druhým. A tiež zmysel pre humor, ktorý mi občas v dnešnej vypätej dobe vo verejnom dianí chýba," napísal v spomienke Pavel.



Pripomenul, že ČR budúci rok oslávi 20. výročie vstupu do EÚ a NATO. Pevné ukotvenie Česka v týchto štruktúrach je podľa slov súčasného prezidenta veľkou Havlovou zásluhou a jedným z dôvodov, prečo si ho pripomínať.



Na bývalého prezidenta, disidenta a dramatika spomínali aj ostatní českí politici. Premiér Petr Fiala uviedol, že Havel môže byť príkladom predovšetkým pre svoju odvážnu a silnú osobnosť. "Nebál sa ísť sa svojím presvedčením proti prúdu, proti dobovému mainstreamu a bol za to pripravený zaplatiť vysokú cenu," napísal premiér na sociálnej sieti X.



Havel zomrel 18. decembra 2011 v Hrádečku neďaleko mesta Trutnov. V Česku sa pri príležitosti 12. výročia jeho smrti uskutočnili viaceré pietne či spomienkové akcie. Knižnica Václava Havla napríklad organizuje trojdňový kultúrny maratón, ktorý reflektuje Havlov odkaz s presahom na jeho politickú, filozofickú a divadelnú prácu.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)