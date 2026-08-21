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Pavel: Historická skúsenosť s Ruskom sa opakuje
Atmosféra pred Českým rozhlasom bola emotívna. Keď na miesto prichádzal prezident, niekoľkí ľudia sa ho pýtali, prečo bol v KSČ a či inváziu schvaľoval. Pavel sa s nimi chvíľu rozprával.
Autor TASR
Praha 21. augusta (TASR) - Podľa českého prezidenta Petra Pavla je zrejmé, že historická skúsenosť s konaním Ruska sa opakuje, no niektorí ľudia to z rôznych dôvodov nechcú vidieť. Česi by podľa neho mali vnímať agresívne rozpínavé tendencie Kremľa a mali by byť odolnejší voči jeho propagande, mnohí sú však obeťami manipulácie. Povedal to v piatok pred Českým rozhlasom, kde si politici a verejnosť pripomenuli 58. výročie začiatku okupácie Československa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Atmosféra pred rozhlasom bola emotívna. Keď na miesto prichádzal prezident, niekoľkí ľudia sa ho pýtali, prečo bol v KSČ a či inváziu schvaľoval. Pavel sa s nimi chvíľu rozprával. Keď neskôr predstúpil pred ľudí, aby predniesol prejav, niekoľko jeho odporcov začalo pískať, na čo sa však ozvala početnejšia skupina, ktorá začala skandovať: „Nech žije Pavel!“ Po chvíli sa obe skupiny upokojili a prezident začal rečniť. Oveľa intenzívnejšie pískali na šéfa snemovne Tomia Okamuru a ministerku financií Alenu Schillerovú. Premiér Andrej Babiš neprišiel.
Prezident v prejave podotkol, že aj keď od invázie ubehlo 58 rokov, trauma zo zrady a poníženie od vtedajších spojencov je v českej spoločnosti stále hlboko zakorenená. „Ich tanky vtedy rozbili nádeje na uvoľnenie pomerov a na slobodu si naša krajina musela počkať ďalších 21 rokov. V dôsledku tejto traumy by sme ako národ mohli a mali byť vnímavejší a citlivejší k agresívnym a rozpínavým tendenciám dnešného Ruska a snáď aj odolnejší voči jeho propagande. Bohužiaľ, stále sa nájde mnoho ľudí, ktorí pre (ruského prezidenta) Vladimíra Putina a ruský režim hľadajú pochopenie a ospravedlnenie za jeho akcie,“ povedal Pavel. Títo ľudia sú podľa jeho slov obeťou manipulácie a prekrúcajú fakty.
Invázia do ČSSR má podľa neho mnoho spoločného s inváziou na Ukrajinu v roku 2022. Obe spoločnosti sa chceli vymaniť z vplyvu mocnosti a chceli slobodný rozvoj a rovnako v oboch prípadoch Moskva porušila medzinárodné právo, aby si silou vynútila sféru svojho vplyvu, pokračoval prezident.
„Je zrejmé, že historická skúsenosť s počínaním Ruska sa opakuje, ale niektorí to z rôznych dôvodov nechcú vidieť. Na Ukrajine ale Rusko narazilo na nečakane silný odpor statočných obrancov. A zatiaľ čo v zlomenom Československu Sovietsky zväz svoje ciele čiastočne dosiahol, na Ukrajine k nim Rusko dnes nie je o nič bližšie než vo februári 2022,“ zdôraznil.
V prejave tiež vyzval na obranu verejnoprávnych médií, ktoré podľa jeho slov dnes opäť čelia tlaku na obmedzenie ich slobody. Podotkol, že nezávislé médiá sú pilierom každej demokracie, preto by si ich ľudia nemali nechať vziať. „Nedovoľme, aby sme o ne v dôsledku ich postupného rozkladu prišli. Postavme sa na ich obranu, keď to budú potrebovať,“ zdôraznil český prezident.
Vláda Andreja Babiša plánuje ešte tento rok zrušiť koncesionárske poplatky. Obe médiá to odmietajú, lebo sa obávajú politických vplyvov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Atmosféra pred rozhlasom bola emotívna. Keď na miesto prichádzal prezident, niekoľkí ľudia sa ho pýtali, prečo bol v KSČ a či inváziu schvaľoval. Pavel sa s nimi chvíľu rozprával. Keď neskôr predstúpil pred ľudí, aby predniesol prejav, niekoľko jeho odporcov začalo pískať, na čo sa však ozvala početnejšia skupina, ktorá začala skandovať: „Nech žije Pavel!“ Po chvíli sa obe skupiny upokojili a prezident začal rečniť. Oveľa intenzívnejšie pískali na šéfa snemovne Tomia Okamuru a ministerku financií Alenu Schillerovú. Premiér Andrej Babiš neprišiel.
Prezident v prejave podotkol, že aj keď od invázie ubehlo 58 rokov, trauma zo zrady a poníženie od vtedajších spojencov je v českej spoločnosti stále hlboko zakorenená. „Ich tanky vtedy rozbili nádeje na uvoľnenie pomerov a na slobodu si naša krajina musela počkať ďalších 21 rokov. V dôsledku tejto traumy by sme ako národ mohli a mali byť vnímavejší a citlivejší k agresívnym a rozpínavým tendenciám dnešného Ruska a snáď aj odolnejší voči jeho propagande. Bohužiaľ, stále sa nájde mnoho ľudí, ktorí pre (ruského prezidenta) Vladimíra Putina a ruský režim hľadajú pochopenie a ospravedlnenie za jeho akcie,“ povedal Pavel. Títo ľudia sú podľa jeho slov obeťou manipulácie a prekrúcajú fakty.
Invázia do ČSSR má podľa neho mnoho spoločného s inváziou na Ukrajinu v roku 2022. Obe spoločnosti sa chceli vymaniť z vplyvu mocnosti a chceli slobodný rozvoj a rovnako v oboch prípadoch Moskva porušila medzinárodné právo, aby si silou vynútila sféru svojho vplyvu, pokračoval prezident.
„Je zrejmé, že historická skúsenosť s počínaním Ruska sa opakuje, ale niektorí to z rôznych dôvodov nechcú vidieť. Na Ukrajine ale Rusko narazilo na nečakane silný odpor statočných obrancov. A zatiaľ čo v zlomenom Československu Sovietsky zväz svoje ciele čiastočne dosiahol, na Ukrajine k nim Rusko dnes nie je o nič bližšie než vo februári 2022,“ zdôraznil.
V prejave tiež vyzval na obranu verejnoprávnych médií, ktoré podľa jeho slov dnes opäť čelia tlaku na obmedzenie ich slobody. Podotkol, že nezávislé médiá sú pilierom každej demokracie, preto by si ich ľudia nemali nechať vziať. „Nedovoľme, aby sme o ne v dôsledku ich postupného rozkladu prišli. Postavme sa na ich obranu, keď to budú potrebovať,“ zdôraznil český prezident.
Vláda Andreja Babiša plánuje ešte tento rok zrušiť koncesionárske poplatky. Obe médiá to odmietajú, lebo sa obávajú politických vplyvov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)