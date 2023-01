Pavel hlasoval v Černoučku, očakáva svoje volebné víťazstvo

Černouček 13. januára (TASR) - Kandidát na českého prezidenta a bývalý náčelník generálneho štábu českej armády Petr Pavel prišiel hlasovať v prvom kole prezidentských volieb v piatok krátko po 15.00 h do volebnej miestnosti v obci Černouček v Litoměřickom kraji. Sprevádzala ho manželka. TASR správu prevzala z portálov novinky.cz a iDnes.cz.



Vo volebnej miestnosti čakalo na Pavla množstvo novinárov. Na otázku, čo si od týchto volieb sľubuje, generál odpovedal: "Víťazstvo."



Dodal, že Česká republika zažila "degradáciu dôstojnosti prezidentského úradu", čím odkazoval na dve funkčné obdobia súčasného prezidenta Miloša Zemana. Pavlovým cieľom je vraj "dostať sa do druhého kola volieb a uspieť v ňom".



"Všetkým by pomohol návrat normálnej politickej kultúry, v ktorej síce medzi sebou nebudeme súhlasiť, no zároveň budeme hľadať riešenia," vyhlásil prezidentský kandidát. Oznámil tiež, že volil sám seba.



V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú okrem Pavla aj Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová a Tomáš Zima.



Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.