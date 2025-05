Pavel: Humanitárna situácia v Gaze je neudržateľná

Brusel/Praha 20. mája (TASR) - Humanitárna situácia v Pásme Gazy je podľa českého prezidenta Petra Pavla neudržateľná a vyžaduje urgentné riešenie. Česko by podľa neho malo oddeliť svoju všeobecnú podporu Izraela od podpory krokov, ktoré robí vláda Benjamina Netanjahua a dať to jasne najavo. Povedal to v utorok počas návštevy Bruselu, informuje spravodajkyňa TASR.



„Je úplne zrejmé, že humanitárna situácia v Gaze sa stáva neudržateľnou a že vyžaduje veľmi urgentné riešenie. Pre nás by z toho malo vyplynúť jedno: oddeliť našu všeobecnú podporu Izraela od podpory vlády Benjamina Netanjahua a - lepšie povedané - všetkých krokov, ktoré robí. S niektorými sa stotožniť môžeme, s niektorými určite nie. A asi by bolo správne, aby sme to jasne povedali,“ podotkol Pavel.



Česko podľa neho chce, aby do Pásma Gazy prúdila humanitárna pomoc. Zároveň zdôraznil, že jediné, čo môže do regiónu priniesť mier a pokoj, je dvojštátne riešenie. „Na tom by sme mali trvať, akékoľvek hľadanie kľučiek nám nepomôže a mali by sme celkom jasne povedať, že humanitárne ohľady sú pre nás dôležité, nech sa týkajú kohokoľvek,“ dodal český prezident.



Podporu humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy v utorok potvrdil aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Pripomenul, že ČR enkláve vlani poskytla najmä potravinovú pomoc vo výške 20 miliónov korún (viac ako 800.000 eur). Podotkol však, že celý proces pomoci musí byť zorganizovaný tak, aby nemohla „vyživovať“ Hamas, ktorý podľa jeho slov neustále pokračuje v útokoch na Izrael.



Francúzsko, Veľká Británia a Kanada v pondelok odsúdili konanie Izraela a vyjadrili nesúhlas s jeho rozšírenou ofenzívou v enkláve. Kritizovali predstaviteľov izraelskej vlády za ich hrozby masovým presídlením civilistov a varovali pred konkrétnymi opatreniami voči Izraelu, vrátane sankcií, za jeho aktivity v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu. Lipavský v utorok uviedol, že iniciatívy týchto krajín, ktoré vyzvali na zvýšenie humanitárnej pomoci, neprinášajú nič zásadné.