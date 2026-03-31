Pavel: Je dobre, že sa vlády SR a ČR stretli
Robert Fico a Andrej Babiš v utorok podpísali memorandum o prehĺbenej spolupráci medzi českou a slovenskou vládou a ďalšie o porozumení a spolupráci v oblasti mierového využitia energie.
Autor TASR
Praha 31. marca (TASR) - Český prezident Petr Pavel privítal obnovenie medzivládnych konzultácií českej a slovenskej vlády. Memorandum, ktoré premiéri SR a ČR v utorok po skončení rokovania podpísali, však podľa neho neobsahuje nič nové. Povedal to v utorok novinárom po tom, ako sa na Pražskom hrade stretol s českými olympionikmi a paralympionikmi, informuje spravodajkyňa TASR.
„Myslím si, že je dobre, že sa vzťahy medzi našimi krajinami zase vrátia do normálu tak, že sa budú stretávať aj vlády. Či to prinesie niečo navyše v porovnaní s tým, čo sme doteraz robili, si nie som úplne istý. Keď som si čítal to memorandum, tak v ňom vlastne nebolo nič úplne nové, čo by sa už na úrovni buď jednotlivcov alebo organizácií alebo vlád nedialo. Ale, každopádne, je dobre, že sa vlády schádzajú,“ zhodnotil Pavel obnovenie spoločných rokovaní kabinetov, ku ktorému došlo po troch rokoch.
Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelom apríla a mája roka 2024, sa neuskutočnili. Vtedajšia česká vláda premiéra Petra Fialu ich prerušila s odôvodnením, že nesúhlasí s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky. Týkalo sa to postoja SR k vojne na Ukrajine. Predtým spolu vlády rokovali v apríli 2023 v Trenčíne. Doposiaľ sa konalo osem takýchto spoločných zasadnutí.
Bývalý minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský Českej televízii v utorok povedal, že aj keď sa počas ich vlády spoločné rokovania prerušili, neznamenalo to, že štáty na konkrétnych agendách nespolupracovali. „My sme spolupracovali napríklad na medzivládnej dohode o zdravotníckej spolupráci, aktualizovala sa policajná spolupráca, ministerstvá zahraničných vecí tiež podpísali memorandum. Skutočne rozumiem Petrovi Fialovi, že nechcel zažiť tie dnešné vyjadrenia (premiéra SR) Roberta Fica, chápem to a plne to podporujem,“ povedal Lipavský.
Predsedovia vlád Robert Fico a Andrej Babiš v utorok podpísali memorandum o prehĺbenej spolupráci medzi českou a slovenskou vládou a ďalšie o porozumení a spolupráci v oblasti mierového využitia energie. Okrem toho memorandum podpísali aj ministerka hospodárstva Denisa Saková a český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček, a to o zdieľanej zodpovednosti za uskladňovanie plynu v zásobníkoch plynu v českej obci Dolné Bojanovice.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
