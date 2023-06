Prieskum: Pavel je jediným politikom, ktorému dôveruje väčšina Čechov

Praha 6. júna (TASR) - Českému prezidentovi Petrovi Pavlovi dôveruje väčšina obyvateľov ČR. Podľa prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied ČR, je zároveň jediným z politikov, pri ktorom dôvera prevyšuje nedôveru. V utorok na to poukázalo CVVM, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Medzi vybranými politikmi je ako najdôveryhodnejší hodnotený prezident Petr Pavel, ktorému dôveruje 59 percent českých občanov, zatiaľ čo 35 percent nie," uvádza prieskum. CVVM zároveň zdôrazňuje, že s výnimkou neho prevažuje pri všetkých skúmaných politických predstaviteľoch nedôvera.



Za prezidentom so značným odstupom skončil predseda opozičného hnutia ANO a Pavlov súper v januárových prezidentských voľbách, expremiér Andrej Babiš. Dôveruje mu 44 percent českých občanov, pričom 53 percent opýtaných mu nedôveruje. Tretím najdôveryhodnejším politikom je predseda ďalšieho opozičného hnutia SPD Tomio Okamura. Oba politické subjekty výrazne kritizujú súčasnú vládu, najmä jej kroky v oblasti úsporných opatrení.



Naopak, najvyšší podiel nedôvery na úrovni viac než dvoch tretín opýtaných dosiahla predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová (69 percent) a za ňou s minimálnym odstupom súčasný premiér Petr Fiala. Verí mu 28 percent občanov a nedôveruje 69 percent. V porovnaní s posledným prieskumom na prelome rokov 2022 a 2023 sa dôvera v neho znížila o šesť percentuálnych bodov.



Výskum CVVM sa uskutočnil od 27. marca do 22. mája a zapojilo sa doň 834 respondentov starších než 15 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)