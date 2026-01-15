< sekcia Zahraničie
Pavel je na návšteve Ukrajiny, vo funkcii prezidenta po tretíkrát
Pavel by sa podľa českých médií mal stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Český prezident bol na Ukrajine naposledy vlani v marci, keď navštívil Odesu.
Praha/Ľvov 15. januára (TASR) - Český prezident Petr Pavel je na návšteve Ukrajiny. Vo funkcii prezidenta tam vycestoval už po tretíkrát. Návštevu začal vo štvrtok v Ľvove, kde sa podľa stanice ČT24 stretol s predsedom ľvovskej regionálnej vojenskej správy Maksymom Kozyckym, informuje spravodajkyňa TASR.
Český prezident na Ukrajinu vycestoval krátko po tom, ako ju navštívil minister zahraničných vecí a životného prostredia ČR Petr Macinka spolu s poslancom Filipom Turkom. Macinka sa v Kyjeve minulý týždeň v piatok stretol so šéfom ukrajinskej diplomacie Andrijom Sybihom. Návštevou chcel podľa svojich slov vyslať signál, že pre českú vládu je dôležité s ukrajinskou stranou hovoriť a čo najrýchlejšie nadviazať kontakty.
Pozornosť si však na konci cesty získal aj Turek, ktorý pred bytovým domom, ktorý práve v ten deň zasiahli ruské drony, vyhlásil, že vojna na Ukrajine má mnoho dôvodov a jedným z nich je aj rozširovanie NATO. Za tento výrok si vyslúžil kritiku opozície.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
