Pavel je na návšteve Ukrajiny, vo funkcii prezidenta po tretíkrát

Na snímke český prezident Petr Pavel. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Pavel by sa podľa českých médií mal stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Český prezident bol na Ukrajine naposledy vlani v marci, keď navštívil Odesu.

Autor TASR
,aktualizované 
Praha/Ľvov 15. januára (TASR) - Český prezident Petr Pavel je na návšteve Ukrajiny. Vo funkcii prezidenta tam vycestoval už po tretíkrát. Návštevu začal vo štvrtok v Ľvove, kde sa podľa stanice ČT24 stretol s predsedom ľvovskej regionálnej vojenskej správy Maksymom Kozyckym, informuje spravodajkyňa TASR.

Český prezident na Ukrajinu vycestoval krátko po tom, ako ju navštívil minister zahraničných vecí a životného prostredia ČR Petr Macinka spolu s poslancom Filipom Turkom. Macinka sa v Kyjeve minulý týždeň v piatok stretol so šéfom ukrajinskej diplomacie Andrijom Sybihom. Návštevou chcel podľa svojich slov vyslať signál, že pre českú vládu je dôležité s ukrajinskou stranou hovoriť a čo najrýchlejšie nadviazať kontakty.

Pozornosť si však na konci cesty získal aj Turek, ktorý pred bytovým domom, ktorý práve v ten deň zasiahli ruské drony, vyhlásil, že vojna na Ukrajine má mnoho dôvodov a jedným z nich je aj rozširovanie NATO. Za tento výrok si vyslúžil kritiku opozície.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
