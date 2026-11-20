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Pavel k incidentom v Poľsku: Tiež sme na zozname ruských cieľov
Počas nočných útokov ruskej armády na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor tri objekty.
Autor TASR
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Praha 20. novembra (TASR) - Najnovšie incidenty v Poľsku nie sú izolované a je skôr otázkou času, kedy sa niečo podobné stane aj v ČR. Uviedol to v piatok český prezident Petr Pavel v reakcii na najnovšie narušenia poľského vzdušného priestoru, píše TASR na základe správy serveru Novinky.cz.
Podobný scenár možno očakávať aj v ČR, nakoľko je ako podporovateľ Ukrajiny podľa Ruska jeho legitímnym cieľom, pripomenul Pavel. „Je skôr otázkou času, kedy sa niečo podobné stane u nás,“ vyhlásil.
„Nie je to izolovaný incident. Za poslednú dobu ich boli desiatky. Pre každého súdneho človeka je to dôkazom toho, že Rusko sa neusiluje o rýchly mier na Ukrajine, o urovnanie vzťahov s Európou, ale že si vytvára čo najlepšiu pozíciu pre usporiadanie Európy po konflikte na Ukrajine tak, aby mohlo európskym krajinám diktovať svoje podmienky," uviedol český prezident.
Ako Európa by sme sa podľa Pavla mali usilovať o čo najzrozumiteľnejšiu jednotnú pozíciu a dať tým Rusku jasne najavo, že zvyšku Európy nemôže diktovať svoje podmienky. Jedinou cestou k urovnaniu vzťahov, ktorá nakoniec môže byť priaznivá aj pre Rusko, je rešpektovanie aspoň základných pravidiel, mieni Pavel.
Počas nočných útokov ruskej armády na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor tri objekty. Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza šlo pravdepodobne o dve rakety a jeden dron.
Podobný scenár možno očakávať aj v ČR, nakoľko je ako podporovateľ Ukrajiny podľa Ruska jeho legitímnym cieľom, pripomenul Pavel. „Je skôr otázkou času, kedy sa niečo podobné stane u nás,“ vyhlásil.
„Nie je to izolovaný incident. Za poslednú dobu ich boli desiatky. Pre každého súdneho človeka je to dôkazom toho, že Rusko sa neusiluje o rýchly mier na Ukrajine, o urovnanie vzťahov s Európou, ale že si vytvára čo najlepšiu pozíciu pre usporiadanie Európy po konflikte na Ukrajine tak, aby mohlo európskym krajinám diktovať svoje podmienky," uviedol český prezident.
Ako Európa by sme sa podľa Pavla mali usilovať o čo najzrozumiteľnejšiu jednotnú pozíciu a dať tým Rusku jasne najavo, že zvyšku Európy nemôže diktovať svoje podmienky. Jedinou cestou k urovnaniu vzťahov, ktorá nakoniec môže byť priaznivá aj pre Rusko, je rešpektovanie aspoň základných pravidiel, mieni Pavel.
Počas nočných útokov ruskej armády na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor tri objekty. Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza šlo pravdepodobne o dve rakety a jeden dron.