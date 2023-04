Pavel: K podpore Ukrajiny neexistuje alternatíva, inak zvíťazí Rusko

Praha 19. apríla (TASR) - K podpore Ukrajiny podľa českého prezidenta Petra Pavla neexistuje alternatíva, inak vo vojne zvíťazí Rusko. Severoatlantickú alianciu považuje za "absolútne zásadný aspekt" pre bezpečnosť Česka. Vyhlásil to na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR.



"Niet žiadnych pochýb o tom, že toto je jedna z najväčších bezpečnostných kríz modernej histórie," povedal Pavel a zdôraznil, že kľúčom na jej prekonanie je spolupráca spojencov. "Musíme spolupracovať, pomáhať si a vyhnúť sa súťaženiu, ktoré v tejto dobe nie je príliš vhodné," dodal.



Česko je podľa neho jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny. Pripomenul, že v najbližšej dobe plánuje navštíviť Kyjev. "Chcem s prezidentom (Volodymyrom) Zelenským hovoriť o tom, ako bude prebiehať protiofenzíva a aké sú ich plány na to, aby si svoju krajinu vzali späť," spresnil český prezident.



"Česká republika prispieva zásadným spôsobom k našej bezpečnosti v kontexte ruskej agresie," ocenil prístup ČR Stoltenberg. Zdôraznil, že Česko poskytlo Ukrajine významnú vojenskú pomoc vrátane helikoptér, tankov a ďalšieho vybavenia a prijalo stovky tisíc ukrajinských utečencov. Vyzdvihol tiež české velenie v mnohonárodnom bojovom zoskupení NATO na Slovensku.



Stoltenberg tiež pripomenul Pavlovu profesijnú skúsenosť so Severoatlantickou alianciou, kde bol desať rokov predsedom vojenského výboru. Podľa generálneho tajomníka tak Pavel toto prostredie veľmi dobre pozná "zvonka aj zvnútra".



Český prezident je na trojdňovej návšteve Bruselu. Počas nej sa okrem iného stretne so špičkami EÚ – predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, šéfkou europarlamentu Robertou Metsolovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Po návšteve Slovenska, Poľska a Nemecka je to jeho štvrtá zahraničná cesta od inaugurácie, ktorá sa uskutočnila 9. marca.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)