Pavel: Kauza s bitcoinmi je veľký malér

Praha 3. júna (TASR) - Kauza s bitcoinmi, ktoré prijalo české ministerstvo spravodlivosti od muža odsúdeného za obchod s drogami, je podľa prezidenta ČR Petra Pavla mimoriadne škodlivá, pretože môže prispieť k nedôvere ľudí v štátne inštitúcie aj spravodlivosť. Povedal to v utorok v Poslaneckej snemovni, ktorú navštívil pri príležitosti blížiaceho sa konca tohto volebného obdobia. Minister spravodlivosti Pavel Blažek krátko predtým oznámil, že v jesenných voľbách kandidovať nebude, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Táto kauza má skutočne mimoriadne škodlivý potenciál. Ak by som to mal nazvať hlasom ľudu, povedal by som, že to je veľký malér. Nielenže môže urobiť nedôveryhodnými inštitúcie štátu v očiach občanov, ale tiež spôsobiť stratu dôvery v spravodlivosť vo všeobecnosti. Má potenciál poškodiť nás aj v zahraničí. Aj z tohto dôvodu som presvedčený, že musíme urobiť všetko pre to, aby všetko, čo s touto kauzou súvisí, bolo transparentne a dôkladne prešetrené,“ povedal poslancom prezident.



Vyvodenie záverov považuje za nevyhnutné, a to či už etických, politických a prípadne aj trestno-právnych.



Minister spravodlivosti, ktorý minulý týždeň pre kauzu rezignoval, krátko pred začiatkom Pavlovho prejavu v snemovni na sociálnej sieti X oznámil, že v nadchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne kandidovať nebude. „Už v sobotu som sa rozhodol, že nebudem kandidovať vo voľbách do Poslaneckej snemovne. Chcel som to najskôr oznámiť kolegyniam a kolegom na južnej Morave, ale je vhodnejšie, aby som to povedal už teraz,“ uviedol Blažek. Premiér Petr Fiala ešte v utorok dopoludnia tvrdil, že o osude Blažka sa rozhodne až po zasadnutí juhomoravskej bunky ODS, ktorá ho na kandidátku koalície SPOLU zvolila.







