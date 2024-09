Pavel: Keď riešime mnoho problémov, nie je žiaduce rozkolísanie vlády

Praha 24. septembra (TASR) - V situácii, keď Česko rieši mnoho problémov, nie je podľa prezidenta Petra Pavla žiaduce, aby sa vláda rozkolísala. Povedal to v reakcii na utorňajšie dianie na českej politickej scéne, keď premiér Petr Fiala navrhol odvolanie šéfa Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj, čo Piráti vnímajú ako vyhodenie ich strany z vlády. Pavel sa chce s lídrami strán stretnúť po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nemôžem zaujať stanovisko, keď nepoznám všetky súvislosti, chcem si vypočuť všetky strany," povedal prezident. Je podľa neho dôležité, aby akákoľvek zmena nemala vplyv na nestabilitu vlády. "V situácii, keď riešime mnoho problémov, nie je úplne žiaduce, aby sa rozkolísala celá vláda, prípadne, aby sa začali viesť nejaké vášnivé debaty, ktoré budú viac odrážať emócie než racio," povedal Pavel. Spor by si podľa neho mali vyjasniť predovšetkým Bartoš a Fiala.



Premiér zvolal na večer ďalšiu tlačovú konferenciu, na ktorej okrem neho už boli aj predsedovia strán TOP 09 a KDU-ČSL, ktoré spolu so stranou ODS tvoria koalíciu SPOLU. Fiala na nej vyhlásil, že Pirátov z vlády nevylúčil. "Chcem zdôrazniť, že Pirátov nikto z vlády nevyhodil. Naopak, niekoľkokrát som deklaroval, že som spokojný s prácou ministrov Jana Lipavského a Michala Šalomouna. Navrhol som jedinú vec, a to je odvolanie Ivana Bartoša," podotkol premiér.



Priblížil tiež, že situácia preňho nie je ľudsky jednoduchá, lebo Bartoša má ako človeka rád. Funkciu predsedu vlády by však podľa svojich slov nevykonával dobre, ak by ho neodvolal. Svoje kroky považuje za logické, jasné a zrozumiteľné a spôsob odvolania Bartoša za "absolútne korektný".



Či bude vláda pokračovať už len ako trojkoalícia, povedať nevedel. "Ako to bude ďalej, záleží na pirátskej strane. V tejto chvíli mám skôr informácie, že Piráti vo vláde pokračovať nechcú," dodal s tým, že on určite nechce odvolať zvyšných pirátskych ministrov, na čo ho členovia Pirátov v utorok vyzvali.