< sekcia Zahraničie
Pavel: Konflikt na Blízkom východe má potenciál sa rozhorieť
Pavel očakáva, že vplyvom niektorých odvetných opatrení sa môže bezpečnostná situácia ešte zhoršiť.
Autor TASR
Praha 3. marca (TASR) - Súčasný konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol po sobotnom útoku Spojených štátov a Izraela na Irán, má podľa českého prezidenta Petra Pavla potenciál sa rozhorieť. Vyhlásil to v utorok pri odchode z Poslaneckej snemovne, ktorú navštívil prvýkrát v jej novom volebnom období. Zdôraznil, že situácia ovplyvní bezpečnosť aj prosperitu Česka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nemali by sme našich občanov strašiť, ale ani predstierať, že sa nič zásadné nedeje. Nie je to len obmedzený konflikt v jednom regióne... Je to konflikt, ktorý má veľký potenciál sa rozhorieť a niektoré náznaky už týmto smerom idú. Je to konflikt, ktorý nepriamo aj priamo ovplyvní bezpečnosť, aj prosperitu našej krajiny. Už teraz vidíme, ako rastú ceny pohonných hmôt, to sa prejaví aj na raste cien energií,“ podotkol prezident.
Pavel očakáva, že vplyvom niektorých odvetných opatrení sa môže bezpečnostná situácia ešte zhoršiť. Dôsledkom konfliktu by podľa neho mohla byť tiež migračná vlna, ktorá by zasiahla aj ČR. „Je tu mnoho vecí, ktorým by sme mali venovať pozornosť a určite by stálo za to, aby sa nielen vláda, ale všetky bezpečnostné orgány tejto situácii venovali každý deň,“ dodal Pavel.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Nemali by sme našich občanov strašiť, ale ani predstierať, že sa nič zásadné nedeje. Nie je to len obmedzený konflikt v jednom regióne... Je to konflikt, ktorý má veľký potenciál sa rozhorieť a niektoré náznaky už týmto smerom idú. Je to konflikt, ktorý nepriamo aj priamo ovplyvní bezpečnosť, aj prosperitu našej krajiny. Už teraz vidíme, ako rastú ceny pohonných hmôt, to sa prejaví aj na raste cien energií,“ podotkol prezident.
Pavel očakáva, že vplyvom niektorých odvetných opatrení sa môže bezpečnostná situácia ešte zhoršiť. Dôsledkom konfliktu by podľa neho mohla byť tiež migračná vlna, ktorá by zasiahla aj ČR. „Je tu mnoho vecí, ktorým by sme mali venovať pozornosť a určite by stálo za to, aby sa nielen vláda, ale všetky bezpečnostné orgány tejto situácii venovali každý deň,“ dodal Pavel.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)