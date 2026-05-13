Pavel: Konflikt na Blízkom východe môže mať vplyv aj na ceny potravín
Autor TASR
Praha/Bukurešť 13. mája (TASR) - Európske štáty Severoatlantickej aliancie sa podľa českého prezidenta Petra Pavla nemôžu tváriť, že Irán a jeho režim nie sú ich problémom. Po skončení summitu Bukureštskej deviatky (B9) však zdôraznil, že konflikt na Blízkom východe a následná blokáda Hormuzského prielivu môžu v Česku v dohľadnej dobe ovplyvniť ceny potravín, informuje spravodajkyňa TASR.
Pavel pripomenul kritiku Spojených štátov na adresu európskych spojencov, ktorí sa do konfliktu odmietli priamo zapojiť. Zopakoval, že NATO sa ako celok do tejto operácie zapojiť nemôže, ale zároveň európske členské štáty nemôžu tvrdiť, že to nie je ich problém.
„Samozrejme, že Irán a jeho režim sú náš problém. A to nielen tým, že majú jadrový program, ktorý mal vyústiť do výroby jadrovej zbrane, že majú balistický program, ktorý svojím rozsahom môže ohroziť aj ČR, ale aj tým, že podporujú všetky extrémistické skupiny v regióne, ktoré potom celý región destabilizujú,“ zdôraznil Pavel.
Podotkol, že zablokovaný Hormuzský prieliv, ktorý už v Česku ovplyvnil ceny pohonných hmôt, môže mať ďalšie dôsledky. „V dohľadnej dobe to môže mať vplyv na ceny potravín, pretože okrem pohonných látok, ktorých sa v poľnohospodárstve používa veľa, bola výrazne obmedzená výroba hnojív, a to všetkých, ktoré sa v poľnohospodárstve používajú. A tých dôsledkov môže byť ešte viac,“ dodal český prezident.
Podľa neho by sa štáty mali posunúť od emotívnej debaty k racionálnej a mali by premýšľať, ako sa môžu zapojiť do stabilizácie situácie, a následne do nápravy k normálnemu stavu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
