Pavel: Koniec vlády by destabilizoval vnútropolitickú scénu

Vilnius/Praha 2. júna (TASR) - Podľa českého prezidenta Petra Pavla by koniec celej vlády pre kauzu s bitcoinmi na ministerstve spravodlivosti Česku neprospel vzhľadom na to, že sa o niekoľko mesiacov uskutočnia voľby do Poslaneckej snemovne. Povedal to v pondelok po skončení summitu Bukureštskej deviatky (B9) vo Vilniuse. O situácii bude večer hovoriť s premiérom Petrom Fialom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Neviem, či skutočne štyri mesiace pred voľbami má zmysel robiť také razantné opatrenie, ktoré by destabilizovalo celú vnútropolitickú scénu. Samozrejme, to, čo sa stalo, je potrebné vyriešiť a jasne sa k tomu postaviť. Ale žeby z toho dôvodu mala práve v dobe pred voľbami a v situácii, v ktorej sa nachádzame, skončiť celá vláda, to si myslím, že by krajine neprospelo,“ povedal Pavel.



O celej situácii ho podľa jeho slov Fiala informoval počas víkendu s tým, že mu v pondelok predstaví návrhy ďalšieho postupu. Mali by spolu telefonovať po 19.00 h. „Predpokladám, že ak predloží návrh na odvolanie ministra Blažka, tak tomu, samozrejme, vyhoviem, a ak príde s návrhom, kto by ho mal nahradiť, tak o tom budeme hovoriť ďalej,“ avizoval prezident.



V piatok pre bitcoinovú kauzu rezignoval minister spravodlivosti Pavel Blažek. Podotkol však, že si nie je vedomý žiadneho pochybenia. Demisiu celej vlády žiadajú opozičné hnutia ANO a SPD, podľa ktorých došlo prijatím daru od muža v minulosti odsúdeného za predaj drog k praniu špinavých peňazí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)