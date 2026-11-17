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Pavel: Ľudia by si nemali idealizovať, že pred rokom 1989 bolo lepšie
Česku sa podľa prezidenta nedarí zle a je vo svete rešpektovanejšie než bolo pred rokom 1989.
Autor TASR
Praha 17. novembra (TASR) - Ľudia by si podľa českého prezidenta Petra Pavla nemali idealizovať minulosť a veriť, že pred rokom 1989 bolo lepšie. Povedal to po tom, ako v utorok pri Pamätníku Nežnej revolúcie v Prahe položil kvety a zapálil sviečku. Vyzval Čechov, aby sa o demokraciu starali, píše spravodajkyňa TASR.
Česku sa podľa prezidenta nedarí zle a je vo svete rešpektovanejšie než bolo pred rokom 1989. Podotkol, že čím dlhšie spoločnosť žije v bezpečí, komforte, dostatku, fungujúcich službách, tým viac to považuje za samozrejmé.
Ľudom a predovšetkým mladým odkázal, aby si neidealizovali minulosť. „Aby si neidealizovali to, keď im niekto bude hovoriť, že v minulosti bolo lepšie, nebolo. Ja som tú dobu zažil a do určitej miery som rád, že som ju zažil, pretože aspoň môžem porovnávať. A môžem skutočne férovo povedať, že to, v čom žijeme dnes, je výrazne lepšie než to, čo bolo v minulosti. Takže by bolo dobré, aby nielen venovali pozornosť možno skúsenostiam starších, ale pozerali sa aj okolo seba, pokúsili sa férovo porovnávať a potom si z toho urobili svoj záver,“ podotkol.
Pavlov príchod podobne ako aj príchody ďalších politikov sprevádzali rôzne reakcie verejnosti. Niektorí ľudia pískali a vyjadrovali kritické postoje na jeho minulosť, iní skandovali „Nech žije Pavel“ alebo „Najlepší prezident po Havlovi“.
Neúčasť premiéra Andreja Babiša na oslavách 17. novembra považuje Pavel za premiérovo rozhodnutie, pričom zdôraznil, že účasť nie je povinná. Babiš je spolu s niektorými ministrami až do stredy na trojdňovej návšteve Izraela.
Prezident sa v rozhovore pre Českú televíziu vyjadril aj k nedeľnej demonštrácii na Letnej. Podľa neho by vláda nemala prehliadať názory občanov, hoci získala mandát vo voľbách. Babiš v pondelok povedal, že sa požiadavkami z protestu nebude zaoberať.
Česko a Slovensko si v utorok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú pietne akty aj oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Heslom tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je „Nezostávajme bokom. Demokracia stojí na každom z nás“.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Česku sa podľa prezidenta nedarí zle a je vo svete rešpektovanejšie než bolo pred rokom 1989. Podotkol, že čím dlhšie spoločnosť žije v bezpečí, komforte, dostatku, fungujúcich službách, tým viac to považuje za samozrejmé.
Ľudom a predovšetkým mladým odkázal, aby si neidealizovali minulosť. „Aby si neidealizovali to, keď im niekto bude hovoriť, že v minulosti bolo lepšie, nebolo. Ja som tú dobu zažil a do určitej miery som rád, že som ju zažil, pretože aspoň môžem porovnávať. A môžem skutočne férovo povedať, že to, v čom žijeme dnes, je výrazne lepšie než to, čo bolo v minulosti. Takže by bolo dobré, aby nielen venovali pozornosť možno skúsenostiam starších, ale pozerali sa aj okolo seba, pokúsili sa férovo porovnávať a potom si z toho urobili svoj záver,“ podotkol.
Pavlov príchod podobne ako aj príchody ďalších politikov sprevádzali rôzne reakcie verejnosti. Niektorí ľudia pískali a vyjadrovali kritické postoje na jeho minulosť, iní skandovali „Nech žije Pavel“ alebo „Najlepší prezident po Havlovi“.
Neúčasť premiéra Andreja Babiša na oslavách 17. novembra považuje Pavel za premiérovo rozhodnutie, pričom zdôraznil, že účasť nie je povinná. Babiš je spolu s niektorými ministrami až do stredy na trojdňovej návšteve Izraela.
Prezident sa v rozhovore pre Českú televíziu vyjadril aj k nedeľnej demonštrácii na Letnej. Podľa neho by vláda nemala prehliadať názory občanov, hoci získala mandát vo voľbách. Babiš v pondelok povedal, že sa požiadavkami z protestu nebude zaoberať.
Česko a Slovensko si v utorok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú pietne akty aj oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Heslom tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je „Nezostávajme bokom. Demokracia stojí na každom z nás“.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)