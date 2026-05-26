Pavel má už nachystanú kompetenčnú žalobu
Prezident podľa neho nemôže byť podriadený vláde.
Autor TASR
Praha 26. mája (TASR) — Český prezident Petr Pavel má pripravenú kompetenčnú žalobu pre prípad, že by mu vláda znemožnila účasť na júlovom summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare. Verí však, že ju nebude musieť podať. Uviedol to v rozhovore pre denník Blesk zverejnenom v utorok.
„Bol by som asi zlý bývalý vojak, keby som nebol pripravený na varianty B, C a D, takže ten variant je pripravený, ale ja verím tomu, že ho nebude nutné použiť,“ povedal Pavel.
Prezident podľa neho nemôže byť podriadený vláde. V tomto prípade nejde o to, že chce byť v lete za každú cenu v Turecku, ale o zásadnú otázku ústavných právomocí. „Prezident nemôže byť rukojemníkom vlády, vláda nemôže prezidentovi určovať, čo smie alebo nesmie,“ konštatoval Pavel.
K sporu o cestu do Ankary dodal, že unavuje už nielen verejnosť, ale aj jeho samotného.
O zložení delegácie má podľa českého premiéra Andreja Babiša rozhodnúť vláda 8. júna. Minister zahraničných vecí Petr Macinka však cez víkend oznámil, že mu navrhne posunúť termín rozhodnutia na druhú polovicu júna, teda po rokovaní ministrov obrany krajín NATO v Bruseli, ktoré sa uskutoční 18. júna.
