< sekcia Zahraničie
Pavel: Macinka sa ma pokúša vydierať, nenechám sa zastrašiť
Macinka sa podľa prezidenta snaží jeho názor na vymenovanie Turka ovplyvniť dlhodobo.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 27. januára (TASR) - Český prezident Petr Pavel obvinil ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku z pokusu o vydieranie vo veci vymenovania Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia. Označil to za neprípustné a neakceptovateľné. Podotkol, že sa zastrašiť nenechá, podá podnet bezpečnostným zložkám a vec postúpi právnikom, aby posúdili, či nejde o trestný čin vydierania.
Macinka sa podľa prezidenta snaží jeho názor na vymenovanie Turka ovplyvniť dlhodobo. V noci mu však prostredníctvom Pavlovho poradcu Petra Kolářa poslal dve textové správy. Ich obsah považuje prezident za závažný, preto sa rozhodol celé ich zverejniť.
Predseda Motoristov v nich píše, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. „Môže získať pokoj, keď ja budem mať Turka na MŽP (ministerstve životného prostredia, pozn. TASR). Ak ale nie, spálim mosty spôsobom, ktorý vojde do učebníc politológie ako extrémny prípad kohabitácie. Podporu premiéra v tejto veci mám, o postoji SPD ani nehovorím,“ napísal údajne Macinka. V správach podotkol, že politika je o kompromisoch. „Buď bude možné všetko alebo nebude možné nič. Stačí jeden podpis...“ pokračoval minister.
Stanovisko požadoval Macinka do stredy, kým odcestuje na rokovanie do Bruselu. Ak by Pavel nepristúpil na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka, dôsledky ho - a nielen jeho - vraj prekvapia. Dodal, že celú situáciu už berie osobne.
Šéf českej diplomacie tiež podotkol, že Ukrajina nedostane lietadlá L-159 len preto, lebo o tom Pavel hovoril „neuvážene“ do médií. Vraj by možno dokázal presvedčiť aj predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru, ale to už teraz nie je možné. „Aj túto pravdu sa môže hocikto v stredu dozvedieť,“ upozornil Pavlovho poradcu Macinka s tým, že prezidentovi drží palce, aby sa rozhodol správne.
„Ak neustúpi, som plne odhodlaný urobiť maximalistické kroky až do posledného možného detailu... Som pripravený bojovať s Petrom Pavlom za Turka tak brutálne, že z toho bude veľká a dlhotrvajúca téma. Bez škrupúľ,“ napísal v zverejnených správach Macinka. Dodal však, že k tomu dôjsť nemusí. „Čas na upokojenie situácie vyprší v stredu. Ja si rozhodne nenechám ujsť príležitosť, ktorú mám pred sebou,“ dodal s tým, že tieto správy ukazujú jeho vôľu dohodnúť sa.
Pavel k tomu uviedol, že ak má Macinka skutočne podporu premiéra, jeho vyjadrenia sú dôkazom, že zásadné otázky zahraničnej politiky ČR sa stali rukojemníkom osobných animozít a záujmov. Ak ale Babišovu podporu nemá, v čo prezident verí, je to ukážka toho, že Motoristom ide len o naplnenie vlastnej ambície urobiť „z kontroverznej postavy ministra“ za akúkoľvek cenu.
„Za seba môžem povedať, že na mňa zastrašovanie neplatí a budem sa aj naďalej riadiť predovšetkým ústavou a záujmami ČR,“ dodal prezident.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Macinka sa podľa prezidenta snaží jeho názor na vymenovanie Turka ovplyvniť dlhodobo. V noci mu však prostredníctvom Pavlovho poradcu Petra Kolářa poslal dve textové správy. Ich obsah považuje prezident za závažný, preto sa rozhodol celé ich zverejniť.
Predseda Motoristov v nich píše, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. „Môže získať pokoj, keď ja budem mať Turka na MŽP (ministerstve životného prostredia, pozn. TASR). Ak ale nie, spálim mosty spôsobom, ktorý vojde do učebníc politológie ako extrémny prípad kohabitácie. Podporu premiéra v tejto veci mám, o postoji SPD ani nehovorím,“ napísal údajne Macinka. V správach podotkol, že politika je o kompromisoch. „Buď bude možné všetko alebo nebude možné nič. Stačí jeden podpis...“ pokračoval minister.
Stanovisko požadoval Macinka do stredy, kým odcestuje na rokovanie do Bruselu. Ak by Pavel nepristúpil na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka, dôsledky ho - a nielen jeho - vraj prekvapia. Dodal, že celú situáciu už berie osobne.
Šéf českej diplomacie tiež podotkol, že Ukrajina nedostane lietadlá L-159 len preto, lebo o tom Pavel hovoril „neuvážene“ do médií. Vraj by možno dokázal presvedčiť aj predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru, ale to už teraz nie je možné. „Aj túto pravdu sa môže hocikto v stredu dozvedieť,“ upozornil Pavlovho poradcu Macinka s tým, že prezidentovi drží palce, aby sa rozhodol správne.
„Ak neustúpi, som plne odhodlaný urobiť maximalistické kroky až do posledného možného detailu... Som pripravený bojovať s Petrom Pavlom za Turka tak brutálne, že z toho bude veľká a dlhotrvajúca téma. Bez škrupúľ,“ napísal v zverejnených správach Macinka. Dodal však, že k tomu dôjsť nemusí. „Čas na upokojenie situácie vyprší v stredu. Ja si rozhodne nenechám ujsť príležitosť, ktorú mám pred sebou,“ dodal s tým, že tieto správy ukazujú jeho vôľu dohodnúť sa.
Pavel k tomu uviedol, že ak má Macinka skutočne podporu premiéra, jeho vyjadrenia sú dôkazom, že zásadné otázky zahraničnej politiky ČR sa stali rukojemníkom osobných animozít a záujmov. Ak ale Babišovu podporu nemá, v čo prezident verí, je to ukážka toho, že Motoristom ide len o naplnenie vlastnej ambície urobiť „z kontroverznej postavy ministra“ za akúkoľvek cenu.
„Za seba môžem povedať, že na mňa zastrašovanie neplatí a budem sa aj naďalej riadiť predovšetkým ústavou a záujmami ČR,“ dodal prezident.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)