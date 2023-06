Pavel: Mám obavy, aby sme v podpore Ukrajiny vytrvali a boli jednotní

Praha 20. júna (TASR) - Český prezident Petr Pavel sa obáva, či Západ v podpore Ukrajiny vytrvá a či zostane jednotný. Ruských hrozieb sa však podľa neho nie je dôvod obávať. Uviedol to v utorok na bezpečnostnej konferencii na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ako spoločenstvo demokratických krajín sme hodnotovo, občiansky, ale aj hospodársky a vojensky silnejší. Z toho obavy nemám. Ak mám z niečoho obavu, tak je to naša vytrvalosť a schopnosť zostať jednotní," vyhlásil Pavel. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa neho spolieha na opotrebovávaciu vojnu, ktorou chce Západ unaviť, otráviť a nechať Ukrajinu svojmu osudu.



Tento postoj považuje za logický kalkul. "Časom každý konflikt stráca na naliehavosti a v životoch ľudí ho zatieňujú každodenné starosti," povedal český prezident. Vyzdvihol, že Česko v podpore nepoľavuje.



Na zásadných bezpečnostných otázkach sa podľa neho musia zhodnúť všetky politické subjekty. "Otázka našej národnej bezpečnosti by nemala byť predmetom politikárčenia. Nemôžeme si dovoliť byť nejednotní," zdôraznil prezident pri pohľade na zástupcov všetkých politických strán prítomných v sále.



Na júlový summit Severoatlantickej aliancie v Litve podľa Pavla pôjde ČR s jasným plánom na podporu Ukrajiny, posilnenie súdržnosti a operatívnosti Aliancie a s dôrazom na prvky odstrašenia či s požiadavkou na formulovanie novej spoločnej politiky vo vzťahu k Rusku.



Na summite sa zúčastnia aj štyria partneri NATO z Indopacifiku - Južná Kórea, Japonsko, Austrália a Nový Zéland. Pavel zdôraznil význam tohto regiónu, okrem Ruska je podľa neho nutné brať vážne aj Čínu. Síce verí, že k otvorenému konfliktu medzi Západom a Čínou nedôjde, to však neznamená, že by sa mali opakovať chyby nečinnosti, myslí si český prezident.



Konferencia "Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť" sa prvýkrát uskutočnila v roku 2014 pri príležitosti 15. výročia vstupu ČR do NATO. Odvtedy ju spolok Jagello 2000 usporadúva pravidelne. Jej desiaty ročník je zameraný napríklad na to, aké dôsledky má vojna na Ukrajine na českú spoločnosť, či na nadchádzajúci summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Dotkne sa tiež napríklad využitia umelej inteligencie a satelitného prieskumu v obrane.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)