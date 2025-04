Pavel: Medializovaný návrh USA na prímerie tlačí na Ukrajinu

Praha 23. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa podľa českej hlavy štátu Petra Pavla snaží uzavrieť akúkoľvek mierovú dohodu bez ohľadu na to, či bude výhodná pre Ukrajinu a aké následky bude mať pre Európu. Počas návštevy Královohradeckého kraja tak v stredu reagoval na zverejnené detaily návrhu Spojených štátov na prímerie medzi Moskvou a Washingtonom, informuje spravodajkyňa TASR.



„Keď Spojené štáty prišli s heslom mier prostredníctvom sily, inými slovami – budeme tlačiť na obe strany, aby prijali nejaké ústupky a tým bola dosiahnutá mierová dohoda – tak som to považoval za postup, ktorý môže viesť k cieľu. To, čo vidíme dnes, je oveľa viac tlaku na Ukrajinu a oveľa menej tlaku na Rusko a skôr ústupky Rusku,“ komentoval americký návrh Pavel.



Obsah návrhu podľa neho naznačuje, že americká strana sa snaží uzavrieť dohodu, nech už je akákoľvek, aby mohol Donald Trump oznámiť, že sa mu ju podarilo uzavrieť. „Nás by, samozrejme, malo zaujímať, ako bude mierová dohoda vyzerať, pretože ak z tejto vojny a z rokovaní vyjde Rusko posilnené a presvedčené o tom, že postup, ktorý zvolilo, sa vypláca, môžeme si tým veľmi pravdepodobne predplatiť podobné problémy do budúcnosti,“ dodal český prezident.



Návrh Washingtonu na prímerie medzi Moskvou a Kyjevom, ktorý sa v stredu objavil v médiách, predpokladá de iure uznanie ruskej kontroly nad Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014, a de facto uznanie ruskej okupácie takmer celej Luhanskej oblasti a okupovaných častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Rusko by tiež získalo prísľub, že sa Ukrajina nestane členom NATO a USA by zrušili sankcie uvalené na Rusko od roku 2014.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)