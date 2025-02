Pavel: Mier na Ukrajine nemôže byť prijatý za každú cenu

Kyjev/Praha 24. februára (TASR) - Mier na Ukrajine nemôže byť podľa českého prezidenta Petra Pavla prijatý za každú cenu a akákoľvek dohoda musí byť prijateľná pre Ukrajinu. Povedal to v pondelok prostredníctvom video hovoru na stretnutí niektorých svetových politikov v Kyjeve, informuje spravodajkyňa TASR.



"Všetci úprimne chceme na Ukrajine mier, ale nechceme ho za každú cenu. Mier postavený na ponížení by nebol skutočný mier, ale zrada. My, Česi, vieme príliš dobre, ako taká zrada vyzerá. Zažili sme to v roku 1938 po Mníchovskej dohode. Akákoľvek dohoda musí byť dohodnutá s Ukrajinou a prijatá Ukrajinou," povedal Pavel. Cieľom ruskej agresie je podľa neho vymazať Ukrajinu z mapy.



Rokovania o mieri sa musia podľa českého prezidenta začať priznaním toho, kto je agresor a kto obeť, pričom v tom nie je možné váhať. Zelenskyj bol podľa jeho slov demokraticky zvolený a jeho legitimita je absolútne nespochybniteľná. "Ukrajina každý deň bojuje o svoje prežitie a toto rozhodne nie je okamih, keď by vaša vedenie malo byť oslabované. Je potrebné naďalej posilňovať stabilitu a odhodlanie," povedal Pavel Zelenskému a dodal, že symbolom tohto odhodlania je práve on.



Zdôraznil, že bez mieru na Ukrajine nebude trvalý mier v Európe, preto je podľa jeho slov nutné, aby Európa Ukrajinu ďalej podporovala vojenskými dodávkami či makroekonomickou pomocou. Dodal, že pristúpenie Ukrajiny k EÚ je potrebné urýchliť. Vo svojom prejave tiež vyzdvihol, že Česko bude Ukrajinu podporovať aj naďalej.