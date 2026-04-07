< sekcia Zahraničie
Pavel: Minister nemôže prezidentovi zakázať účasť na summite NATO
Českú delegáciu na summite tradične tvorila hlava štátu a ministri obrany a zahraničných vecí.
Autor TASR
Praha 7. apríla (TASR) - Český minister zahraničných vecí nemôže zakázať hlave štátu zastupovať krajinu navonok, pretože by tým poprel jej ústavné právomoci. Podľa stanice ČT24 to český prezident Petr Pavel povedal v utorok počas debaty so študentmi Mendelovej univerzity v Brne o svojej účasti na júlovom summite NATO v Ankare. Šéf českej diplomacie Petr Macinka nedávno uviedol, že určite neodporučí vláde účasť Pavla na summite. Pavel o tom chce rokovať s premiérom Andrejom Babišom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš v marci v rozhovore pre Českú televíziu povedal, že by bolo najlepšie, ak by do Ankary išiel namiesto prezidenta. Pavel o tomto zámere nevedel a čudoval sa, že mu to premiér nepovedal na pracovnej schôdzke. Zároveň podotkol, že na zmenu zvyklostí nevidí dôvod. Neskôr Babiš povedal, že na summit by mal ísť radšej on, aby spojencom vysvetlil výšku českých výdavkov na obranu a nie Pavel, ktorý za to vládu kritizuje. Podľa Babiša môže prezident na summity Aliancie chodiť vtedy, keď nie je čo obhajovať.
Minister zahraničných vecí Petr Macinka potom dodal, že vláde určite neodporučí, aby súčasťou českej delegácie do Ankary bol aj prezident. Pavel v utorok pred študentmi podotkol, že minister zahraničných vecí môže mať svoj názor a vláde niečo odporučiť, ale nemôže prezidentovi zakázať alebo dovoliť účasť na zastupovaní krajiny.
Českú delegáciu na summite tradične tvorila hlava štátu a ministri obrany a zahraničných vecí. Server Seznam Zprávy v utorok napísal, že prezident zvažuje, že by na summit išiel spolu s Babišom.
Macinka spor s prezidentom v utorok komentoval slovami, že zahraničnú politiku ČR určuje vláda a nie opozícia. Za opozíciu pravidelne označuje aj prezidenta Pavla. Podľa stanice ČT24 považuje minister za správne, aby delegáciu viedol premiér.
Babiš v marci v rozhovore pre Českú televíziu povedal, že by bolo najlepšie, ak by do Ankary išiel namiesto prezidenta. Pavel o tomto zámere nevedel a čudoval sa, že mu to premiér nepovedal na pracovnej schôdzke. Zároveň podotkol, že na zmenu zvyklostí nevidí dôvod. Neskôr Babiš povedal, že na summit by mal ísť radšej on, aby spojencom vysvetlil výšku českých výdavkov na obranu a nie Pavel, ktorý za to vládu kritizuje. Podľa Babiša môže prezident na summity Aliancie chodiť vtedy, keď nie je čo obhajovať.
Minister zahraničných vecí Petr Macinka potom dodal, že vláde určite neodporučí, aby súčasťou českej delegácie do Ankary bol aj prezident. Pavel v utorok pred študentmi podotkol, že minister zahraničných vecí môže mať svoj názor a vláde niečo odporučiť, ale nemôže prezidentovi zakázať alebo dovoliť účasť na zastupovaní krajiny.
Českú delegáciu na summite tradične tvorila hlava štátu a ministri obrany a zahraničných vecí. Server Seznam Zprávy v utorok napísal, že prezident zvažuje, že by na summit išiel spolu s Babišom.
Macinka spor s prezidentom v utorok komentoval slovami, že zahraničnú politiku ČR určuje vláda a nie opozícia. Za opozíciu pravidelne označuje aj prezidenta Pavla. Podľa stanice ČT24 považuje minister za správne, aby delegáciu viedol premiér.