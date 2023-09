Pavel na rade OSN: V konflikte Ruska a Ukrajiny nemožno byť neutrálny

Praha/New York 21. septembra (TASR) - Žiadny štát nemôže zastávať v konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom neutrálne postavenie, vyhlásil český prezident Petr Pavel v stredajšom prejave na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Zopakoval, že Rusko musí z Ukrajiny stiahnuť všetky svoje jednotky a predstavitelia Kremľa sa musia postaviť pred súd, informuje spravodajkyňa TASR.



Rusko podľa Pavla brutálnou celoplošnou inváziou proti svojmu susedovi hrubo porušilo Chartu OSN. "Je to hanebná urážka poriadku založeného na pravidlách, a tým aj celého medzinárodného spoločenstva. Je to pre nás znova trpké ponaučenie, že s jedlom len rastie agresorova chuť," povedal český prezident. Konflikt podľa neho nie je len o Rusku a Ukrajine, ale týka sa všetkých.



Konečné víťazstvo Ukrajiny bude znamenať víťazstvo právneho štátu a rešpektu k ostatným. Naopak, jej porážka by podľa Pavla umožnila zvíťaziť brutalite a bezpráviu. "Preto sa domnievam, že žiadna krajina nemôže byť voči tomuto konfliktu úplne neutrálna. Rusko musí bezpodmienečne stiahnuť všetky svoje jednotky a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny," vyhlásil.



Dôsledky vojny siahajú ďaleko za hranice regiónu, v ktorom sa odohráva. Rusko svojím správaním sa podľa českého prezidenta ohrozuje bezpečnosť na celom svete. Júlové rozhodnutie Moskvy odstúpiť od čiernomorskej obilnej dohody viedlo k masívnemu nárastu cien potravín, zdôraznil prezident ČR.



Dodal, že medzinárodné spoločenstvo a takmer všetci členovia Bezpečnostnej rady OSN vyjadrili prianie, aby na Ukrajine zavládol mier. "Je však zrejmé, že nikto si neželá mier viac než samotní Ukrajinci. Spravodlivý a trvalý mier, z ktorého nebude ťažiť predovšetkým agresor," povedal Pavel s tým, že práve preto Česko podporuje mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Pripomenul skúsenosť Čechov s ruským imperializmom. "My sme to zažili. Česko preto cíti s Ukrajinou a ukrajinským národom silnú solidaritu," uviedol Pavel. Dodal, že ČR je odhodlaná stáť po boku Ukrajiny a podporovať ju, až kým nebude obnovený mier a vláda práva.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)