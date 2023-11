Pavel na Pražskom hrade privítal slovenskú prezidentku Čaputovú

Praha 16. novembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel s manželkou Evou privítali vo štvrtok na Pražskom hrade slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú s jej partnerom Jurajom Rizmanom. Prezidentov čaká súkromná schôdzka a pracovný obed, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Čaputová si prišla do Prahy deň pred 17. novembrom pripomenúť výročie Nežnej revolúcie. Podvečer položí kyticu a zapáli sviečku pri pamätníku Nežnej revolúcie na Národní tříde.



Popoludní sa v Slovenskom inštitúte stretne so slovenskou komunitou žijúcou v Česku a večer ju čaká debata so študentmi Univerzity Karlovej. Diskutovať budú o výzvach demokracie.



Slovenská prezidentka tradične navštevuje Prahu deň pred výročím Nežnej revolúcie. Vlani ju na Pražskom hrade privítal exprezident Miloš Zeman, predvlani ho Čaputová v tento deň navštívila v nemocnici. Zároveň si vtedy prevzala najvyššie ocenenie hornej komory českého parlamentu – Striebornú medailu predsedu Senátu.