Pavel: Rokovania medzi Kyjevom a Moskvou by sa mohli začať budúci rok

Praha 9. novembra (TASR) - Súčasná situácia na bojisku nenasvedčuje tomu, že by Ukrajina mohla získať vojenskú prevahu, vyhlásil vo štvrtok český prezident Petr Pavel. Čas podľa neho hrá v prospech Ruska, a preto by sa na budúci rok mohli začať rokovania medzi Kyjevom a Moskvou. Český prezident to vyhlásil vo štvrtok na konferencii Diplomacia a bezpečnosť v Prahe. TASR o tom informuje na základe správy servera Novinky.cz.



"Na budúci rok môže dôjsť k nejakým začiatkom rokovaní, pretože vývoj nenasvedčuje tomu, že by ukrajinská strana mohla získať vojenskú prevahu. Čas teraz hrá v prospech Ruska, ktoré má silnejšiu mobilizačnú základňu pre ľudské zdroje. Tým, že získa čas, bude schopné doplniť aj materiál, ktorý mu dlhodobo chýbal. Vidíme masívne dodávky zo Severnej Kórey, vidíme snahy o obchádzane sankcií," uviedol na konferencii Pavel.



"Ukrajinci sú stále pripravení bojovať, nemajú veľmi na výber... Výsledok však pravdepodobne bude vyzerať inak," povedal ďalej s tým, že k rokovaniam by mohlo dôjsť po vyčerpaní kapacít protiofenzívy.



Kľúčové pritom podľa neho bude, čo Ukrajinci stihnú na bojisku do začiatku zimy. Pre rokovania sa však podľa neho môžu rozhodnúť len samotní Ukrajinci a k žiadnym ústupkom ich nemožno nútiť.



Pavel zároveň Ukrajinu ubezpečil, že Česko stojí na jej strane. Západ podľa neho musí pokračovať v podpore dovtedy, než sa Ukrajinci sami rozhodnú pre ďalší krok.



Upozornil tiež na to, Rusko sa snaží konflikt predĺžiť a môže čakať aj na výsledok prezidentských volieb v Spojených štátoch. Tie sa budú konať na budúci rok v novembri a mohli by zmeniť ochotu USA pomáhať Ukrajine.