Pavel na summit NATO nepôjde, vyplýva zo schváleného dokumentu
Spor o to, kto bude Česko zastupovať na summite NATO, trvá už niekoľko týždňov.
Praha 16. apríla (TASR) - Na júlový summit Severoatlantickej aliancie v Ankare pôjde za Česko premiér Andrej Babiš, minister zahraničných vecí Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zůna. Vyplýva to z prílohy uznesenia o leteckej preprave ústavných činiteľov, ktoré v pondelok schválila vláda. Na zozname nie je prezident Petr Pavel, ktorý mal záujem o účasť na summite. Vo štvrtok to uviedla stanica ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Keď sa Babiša novinári v pondelok po rokovaní vlády pýtali, kto pôjde na summit, premiér odpovedal, že zloženie delegácie v súčasnosti nie je témou, keďže vrcholná schôdzka je až o tri mesiace. Zdôraznil, že nositeľom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Česka je vláda. O schválenom dokumente sa nezmienil a nechcel ani komentovať list, ktorý mu minulý týždeň poslal prezident.
Spor o to, kto bude Česko zastupovať na summite NATO, trvá už niekoľko týždňov. Podľa Babiša by mal byť v čele delegácie on a nie prezident ako obvykle, lebo premiér bude lepšie spojencom vysvetľovať výšku českých výdavkov na obranu, ktoré prezident kritizuje. Pavel bol týmto plánom zaskočený a Babišovi minulý týždeň napísal list, že sa hodlá zúčastniť na summite. Premiérovi v ňom navrhol, aby išli obaja. Babiš by tam podľa neho mohol obhajovať výdavky českej vlády na obranu a on by sa zúčastnil na neformálnej časti programu.
Predseda vlády k tomu v pondelok povedal len to, že si nevie predstaviť, čo by tam prezident robil s členmi vlády. „Ako by sme tam mohli byť všetci pohromade? Ani z bezpečnostných dôvodov to nie je možné a nedáva to ani logiku,“ povedal premiér v pondelok.
Pavel v rozhovore pre časopis Reflex zverejnenom vo štvrtok stále hovoril o tom, že by do Ankary mohli ísť spoločne. Dodal, že s Babišom o tom chce hovoriť osobne na schôdzke 22. alebo 24. apríla. Ostré komentáre Macinku na svoju adresu, že prezidenta nikdy na zoznam nenapíše, komentoval slovami, že minister o tom nerozhoduje. „On je vo veci len vykonávateľ, bez kompetencie, či prezidentovi schváli alebo neschváli zahraničnú cestu. Schvaľovať môže cesty svojich zamestnancov, ale tým prezident pri všetkej úcte k onomu úradu určite nie je,“ podotkol Pavel.
Babiš sa vo štvrtok večer na úrade vlády stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Pavel v reakcii na jeho avizovanú návštevu v stredu uviedol, že generálny tajomník pred summitom zvyčajne kontaktuje tie krajiny, pri ktorých by mohol nastať nejaký problém. Rutte podľa Pavla vie, že časť výdavkov v rozpočte ministerstva dopravy, ktoré česká vláda označila ako obranné, veľmi pravdepodobne nebude možné uznať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Keď sa Babiša novinári v pondelok po rokovaní vlády pýtali, kto pôjde na summit, premiér odpovedal, že zloženie delegácie v súčasnosti nie je témou, keďže vrcholná schôdzka je až o tri mesiace. Zdôraznil, že nositeľom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Česka je vláda. O schválenom dokumente sa nezmienil a nechcel ani komentovať list, ktorý mu minulý týždeň poslal prezident.
Spor o to, kto bude Česko zastupovať na summite NATO, trvá už niekoľko týždňov. Podľa Babiša by mal byť v čele delegácie on a nie prezident ako obvykle, lebo premiér bude lepšie spojencom vysvetľovať výšku českých výdavkov na obranu, ktoré prezident kritizuje. Pavel bol týmto plánom zaskočený a Babišovi minulý týždeň napísal list, že sa hodlá zúčastniť na summite. Premiérovi v ňom navrhol, aby išli obaja. Babiš by tam podľa neho mohol obhajovať výdavky českej vlády na obranu a on by sa zúčastnil na neformálnej časti programu.
Predseda vlády k tomu v pondelok povedal len to, že si nevie predstaviť, čo by tam prezident robil s členmi vlády. „Ako by sme tam mohli byť všetci pohromade? Ani z bezpečnostných dôvodov to nie je možné a nedáva to ani logiku,“ povedal premiér v pondelok.
Pavel v rozhovore pre časopis Reflex zverejnenom vo štvrtok stále hovoril o tom, že by do Ankary mohli ísť spoločne. Dodal, že s Babišom o tom chce hovoriť osobne na schôdzke 22. alebo 24. apríla. Ostré komentáre Macinku na svoju adresu, že prezidenta nikdy na zoznam nenapíše, komentoval slovami, že minister o tom nerozhoduje. „On je vo veci len vykonávateľ, bez kompetencie, či prezidentovi schváli alebo neschváli zahraničnú cestu. Schvaľovať môže cesty svojich zamestnancov, ale tým prezident pri všetkej úcte k onomu úradu určite nie je,“ podotkol Pavel.
Babiš sa vo štvrtok večer na úrade vlády stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Pavel v reakcii na jeho avizovanú návštevu v stredu uviedol, že generálny tajomník pred summitom zvyčajne kontaktuje tie krajiny, pri ktorých by mohol nastať nejaký problém. Rutte podľa Pavla vie, že časť výdavkov v rozpočte ministerstva dopravy, ktoré česká vláda označila ako obranné, veľmi pravdepodobne nebude možné uznať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)