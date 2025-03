Pavel: Na Ukrajine treba kompromis bez toho, aby bol niekto porazený

Praha 7. marca (TASR) - Podľa českého prezidenta Petra Pavla bude pri snahe o mier vo vojne na Ukrajine nutné dosiahnuť kompromis bez toho, aby bola jedna či druhá strana konfliktu úplne porazená. Kompromisom je aj prijatie skutočnosti, že aktuálne nie je možné oslobodiť všetky okupované územia Ukrajiny bez výraznej straty na životoch jej vojakov. Zároveň by jej však Európa mala poskytnúť čo najsilnejšie bezpečnostné záruky a pokračovať v jej integrácii najprv do EÚ a výhľadovo do NATO. Český prezident to povedal vo štvrtok v rozhovore na stanici ČT24 pri príležitosti dvojročného výročia vo funkcii hlavy štátu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Domnievať sa, že by sa Rusko uspokojilo s časťou Ukrajiny a ponechalo vývoj v Európe na EÚ, prípadne na NATO, je skutočne naivita a znamená to, že zatvárame oči pred objektívnou realitou," myslí si Pavel. Jeho hybridné činnosti v Európe budú podľa neho v rôznej intenzite pokračovať a je na jednotlivých štátoch, ako budú schopné Rusko efektívne odstrašiť od toho, aby v tom pokračovalo.



Zopakoval, že trvalý mier je ilúzia. "Nielen že mier je vždy dočasný, ale aj jeho spravodlivosť je do určitej miery relatívna," podotkol s tým, že pre Ukrajinu by mal byť čo najspravodlivejší. Predstavuje si pod tým priznanie si reality na bojisku.



"Bez toho, aby bola jedna alebo druhá strana úplne porazená, je nutné dosiahnuť nejaký kompromis. Ale tým kompromisom vo vzťahu k agresorovi by z môjho pohľadu malo byť to, že prijmeme ako fakt, že v tejto chvíli nie je možné oslobodiť všetky okupované územia bez toho, aby došlo k ďalším veľkým stratám na životoch predovšetkým Ukrajincov," povedal český prezident. Dodal však, že Európa by Ukrajine mala dať čo najsilnejšie bezpečnostné záruky a mala by pokračovať v jej integrácii najprv do EÚ a výhľadovo do NATO.



Podotkol tiež, že súčasná EÚ nebola pripravená na hlbšiu krízu, ale je vystavená "do pekného počasia". "Európa nie je spoločenstvo pre obranu a bezpečnosť, ale na vzájomnú spoluprácu... Dnes sme v situácii, keď na jednej strane čelíme bezprecedentnému bezpečnostnému riziku zo strany Ruska, na druhej strane čelíme tlaku USA, či už ekonomickému alebo možno aj toho, že nás v tej bezpečnosti nechajú samých. Nemáme inú možnosť, než sa veľmi rýchlo prebrať," dodal Pavel.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)