Pavel: Najkrajšiu gratuláciu som dostal od slovenskej prezidentky

Praha 29. januára (TASR) - Novozvolený český prezident Petr Pavel v nedeľu uviedol, že najkrajšiu gratuláciu dostal od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá za ním prišla priamo do volebného štábu. Dodal, že na tento moment bude dlho spomínať. Pavel to povedal v rozhovore pre televíziu CNN Prima News, informuje TASR podľa správy spravodajského servera Novinky.cz.



"Najkrajšia bola gratulácia od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej prítomnosť vo volebnom štábe bola krásnym zážitkom, ktorý si budem dlho pamätať. Prišla len kvôli tomu," uviedol Pavel.



Podľa jeho slov Čaputová počítala aj s možnosťou, že voľby vyhrá expremiér ČR Andrej Babiš. "V tom prípade by to mala ako taký inkognito výlet do Prahy," dodal. Zároveň nepredpokladá, že by v prípade opačného výsledku zamierila do štábu k Babišovi. Týmito slovami tak poprel vyjadrenie dosluhujúceho prezidenta ČR Miloša Zemana. Ten totiž v sobotu povedal, že verí, že by prezidentka SR išla zagratulovať aj Babišovi.



Pavel tiež zopakoval, že by rád spoločne s Čaputovou navštívil Ukrajinu. Túto cestu by chcel absolvovať na jar pred summitom Severoatlantickej aliancie, povedal v rozhovore, z ktorého citovala televízia ČT 24.



Novozvolený český prezident tiež povedal, že plánovaný telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa má uskutočniť v nedeľu o 14.30 h.



Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel zvíťazil podľa neoficiálnych výsledkov v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 percenta hlasov. Porazeného kandidáta, expremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, podporilo 41,67 percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 70,25 percenta.