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Pavel: Napätie na Blízkom východe sa nemusí ani po dohode znížiť všade
Podľa neho sa však zatiaľ ukazuje, že Izrael sa touto dohodou necíti byť viazaný.
Autor TASR
Praha 16. júna (TASR) - Ak budú strany konfliktu na Blízkom východe dodržiavať dohodu, ktorú v piatok podpíšu zástupcovia Spojených štátov a Iránu, mohlo by to podľa českého prezidenta Petra Pavla prispieť k stabilizácii bezpečnostnej situácie v regióne. Je však možné, že bude pokračovať konflikt medzi Izraelom a Libanonom, preto sa všade nemusí znížiť napätie. Povedal to v utorok počas návštevy kraja Vysočina, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V priebehu vývoja konfliktu sme počuli mnoho rôznych stanovísk, niektoré sa ukázali byť možno príliš optimistické. Teraz to vyzerá, že k nejakej dohode skutočne došlo. Malo to pozitívny vplyv na cenu ropy na svetových trhoch, čo je určite dobre. Ak dôjde k naplneniu tej dohody, mohlo by to prispieť k stabilizácii bezpečnostnej situácie nielen v regióne, ale aj k stabilizácii ekonomickej situácie globálne,“ povedal Pavel.
Podľa neho sa však zatiaľ ukazuje, že Izrael sa touto dohodou necíti byť viazaný. Preto predpokladá, že minimálne medzi Izraelom a Libanonom bude konflikt možno pokračovať. „Takže to zníženie napätia a úrovne nebezpečenstva nebude univerzálne. Preto bude asi dobré počkať nielen na to, ako bude tá dohoda vyzerať, ale aj ako bude napĺňaná,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump, viceprezident J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf ešte v nedeľu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým by sa mala skončiť vojna na Blízkom východe. Ako v utorok uviedlo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí, obe strany memorandum fyzicky podpíšu v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock. Text dohody bude podľa Trumpa zverejnený následne.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že vojenské akcie jeho krajiny proti iránskym spojencom v regióne sa ešte neskončili. Izraelské sily zostanú podľa jeho slov v „bezpečnostných zónach“ v Pásme Gazy, južnom Libanone a Sýrii tak dlho, ako to bude potrebné. Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího sa však vojna oficiálne skončila v pondelok ráno a každý izraelský útok dohodu medzi USA a Iránom porušuje.
Portál Times of Israel podotkol, že Izrael do vyjednávacieho procesu Spojených štátov s Iránom nebol zapojený a Netanjahu pripustil, že zatiaľ nepozná podrobnosti dohody. Na domácej politickej scéne je preto kritizovaný, že sa Izrael prispôsobil podmienkam diktovaným Spojenými štátmi a že v Iráne naďalej vládne rovnaký klerikálny režim.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„V priebehu vývoja konfliktu sme počuli mnoho rôznych stanovísk, niektoré sa ukázali byť možno príliš optimistické. Teraz to vyzerá, že k nejakej dohode skutočne došlo. Malo to pozitívny vplyv na cenu ropy na svetových trhoch, čo je určite dobre. Ak dôjde k naplneniu tej dohody, mohlo by to prispieť k stabilizácii bezpečnostnej situácie nielen v regióne, ale aj k stabilizácii ekonomickej situácie globálne,“ povedal Pavel.
Podľa neho sa však zatiaľ ukazuje, že Izrael sa touto dohodou necíti byť viazaný. Preto predpokladá, že minimálne medzi Izraelom a Libanonom bude konflikt možno pokračovať. „Takže to zníženie napätia a úrovne nebezpečenstva nebude univerzálne. Preto bude asi dobré počkať nielen na to, ako bude tá dohoda vyzerať, ale aj ako bude napĺňaná,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump, viceprezident J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf ešte v nedeľu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým by sa mala skončiť vojna na Blízkom východe. Ako v utorok uviedlo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí, obe strany memorandum fyzicky podpíšu v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock. Text dohody bude podľa Trumpa zverejnený následne.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že vojenské akcie jeho krajiny proti iránskym spojencom v regióne sa ešte neskončili. Izraelské sily zostanú podľa jeho slov v „bezpečnostných zónach“ v Pásme Gazy, južnom Libanone a Sýrii tak dlho, ako to bude potrebné. Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího sa však vojna oficiálne skončila v pondelok ráno a každý izraelský útok dohodu medzi USA a Iránom porušuje.
Portál Times of Israel podotkol, že Izrael do vyjednávacieho procesu Spojených štátov s Iránom nebol zapojený a Netanjahu pripustil, že zatiaľ nepozná podrobnosti dohody. Na domácej politickej scéne je preto kritizovaný, že sa Izrael prispôsobil podmienkam diktovaným Spojenými štátmi a že v Iráne naďalej vládne rovnaký klerikálny režim.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)