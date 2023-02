Pavel navštívi Poľsko týždeň po inaugurácii, na termín z Kyjeva čaká

Praha 20. februára (TASR) - Zvolený český prezident Petr Pavel navštívi týždeň po svojej inaugurácii Poľsko. Cesta sa uskutoční v dňoch 16. a 17. marca. Pavel to oznámil v pondelok na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Petr Pavel hovoril počas mníchovskej bezpečnostnej konferencie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom aj o možnosti neformálneho stretnutia s prezidentom Litvy Gitanasom Nausedom. "Prezident Duda zmienil aj záujem na neformálnom rokovaní, ktoré by rád uskutočnil v zatiaľ neupresnenom termíne spoločne s litovským prezidentom na Visle. Ja som tomu otvorený, lebo tém na rokovanie máme dosť," dodal zvolený český prezident.



Potvrdil tiež záujem navštíviť Kyjev. Počas konferencie v Mníchove o tom hovoril s predsedom ukrajinského parlamentu, ktorý podľa Pavla zopakoval záujem Ukrajiny o takúto návštevu. "Požiadal som ich, aby prvý návrh termínu urobili oni, lebo flexibilita je z našej strany väčšia. Takže predpokladám, že v krátkom čase sa Ukrajina ozve s nejakým návrhom," dodal.



Na svoju prvú zahraničnú cestu pôjde nový český prezident tradične na Slovensko. V rozhovore pre TASR uviedol, že by ju chcel uskutočniť v týždni ihneď po inaugurácii, ktorá sa uskutoční 9. marca.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)