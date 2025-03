Pavel navštívil ukrajinské mesto Odesa, Rusko na oblasť útočilo dronmi

Kyjev 21. marca (TASR) - Český prezident Petr Pavel vo štvrtok navštívil ukrajinské mesto Odesa. Informoval o tom server iRozhlas. Pavel sa tam podľa neho stretol aj s vicepremiérom pre obnovu Oleksijom Kulebom, s ktorým rokoval o tom, ako by mohla vyzerať povojnová rekonštrukcia Ukrajiny a ako by mohlo v tejto súvislosti pomôcť Česko, píše TASR.



Pavel do Odesy pricestoval zo susedného Moldavska, kde bol od stredy na návšteve. Cesta na Ukrajinu nebola podľa českého webu vopred zverejnená z bezpečnostných dôvodov.



Počas návštevy Pavla podniklo Rusko na Odeskú oblasť rozsiahly dronový útok. Pavel s delegáciou z ukrajinského mesta odchádzal v čase leteckého poplachu, boli ale mimo nebezpečenstva, uviedol iRozhlas. Ruský útok spôsobil nepresnenému počtu ľudí zranenia a zasiahol civilné objekty, napísala neskôr s odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov agentúra Reuters.



"Prišiel som do Odesy na Ukrajine, ktorá od začiatku vojny odoláva ruskej agresii," napísal Pavel na sociálnej sieti X. Do tohto mesta na brehu Čierneho mora podľa jeho slov prichádza z Česka pomoc v podobe bojových vozidiel, dronov, ochranných viest, mobilných rušičiek, ale aj zdravotníckeho vybavenia, ako sú pľúcne ventilátory a nemocničné lôžka.



V príspevku ďalej uviedol, že rokoval spolu s vedením Odeskej, Mykolajivskej i Chersonskej oblasti o ďalšej priamej podpore regiónov, ktoré ležia priamo na línii bojov.



Pavel navštívil Ukrajinu už druhýkrát. Naposledy tam bol v apríli 2023 spolu s vtedajšou prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, s ktorou navštívili zničená mestá, pripomenul server iRozhlas. Pavel vtedy zavítal napríklad do mesta Buča, kde po odchode ruských vojakov v začiatkoch vojny našli na uliciach zabitých množstvo civilistov.